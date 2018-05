Hradecký návrat k extralize. Loni nám Davos pomohl, ví kapitán Bednář

Všechna velmi zajímavá zpestření v podobě Mountfield Cupu, Ligy mistrů a Spengler Cupu už mají za sebou. A před sebou už jen jedinou metu, podle jejíhož naplnění se bude posuzovat úspěšnost letošní sezony.

Hokejisté hradeckého Mountfieldu mohou vše, co dosud doprovázelo jejich hokejovou sezonu, hodit za hlavu a soustředit se na to hlavní: na úspěch v extralize.

Chomutov versus Hradec ● Zápas 36. kola hokejové extraligy, dnes v 17.30.

● Hradecký Mountfield se do extraligy vrací po třech kolech, která se hrála na konci minulého roku, v tu dobu hrál ve švýcarském Davosu Spengler Cup.

● Během té doby přišel Mountfield v tabulce o druhé místo, před dnešním kolem na něm jsou se stejným počtem bodů Vítkovice.

● Chomutov všechny tři vánoční zápasy vyhrál a získal 6 bodů: dva rozhodl v prodloužení a jeden po samostatných nájezdech.

● První domácí utkání roku 2018 Mountfield sehraje v pátek, kdy do Hradce přijedou Vítkovice.

„Vloni jsme měli nějaká hluchá místa, ale po Spengler Cupu jsme se zvedli a závěr sezony jsme měli parádní. Nemůžu najít žádné negativum a doufám, že letos to bude podobně úspěšné jako vloni,“ řekl kapitán Jaroslav Bednář před vyvrcholením sezony, které se s novým rokem přiblížilo.

Mountfield se do extraligového kolotoče vrací po vánoční pauze, během níž se statečně bil na Spengler Cupu ve švýcarském Davosu. Jeho domácí konkurenti zatím vesměs odehráli tři kola a se to na jeho místění přece jen promítlo.

Jednak těsně o skóre přišel o druhou příčku, kterou mu uzmuly Vítkovice, jednak jeho ztráta na vedoucí Plzeň narostla na jedenáct bodů. Na druhé straně se dostal do výhody v tom, že zatímco před Vánocemi měl sehráno víc zápasů než ostatní, nyní má jedno utkání k dobru. Jde o duel 33. kola na ledě pražské Sparty, který sehraje v úterý 16. ledna.

Přes zápasový výpadek si Mountfield do závěru základní části uchoval velmi solidní výchozí pozici. Navíc mu Spengler Cup může pomoci zapomenout na dva předvánoční extraligové neúspěchy, jež mu trochu pokazily předvánoční náladu. Také proto, že dvě prohry za sebou Mountfield před tím naposledy utrpěl na konci října.

„Loni nám Spengler Cup pomohl, snad to tak bude i letos,“ věří Bednář po semifinálové účasti v Davosu. Před rokem si totiž hradečtí hráči po Novém roce udrželi tempo ze Švýcarska a byl z toho parádní leden. První tři extraligové zápasy roku vyhráli a i další bilance byla příznivá.

Konec minulého a začátek letošního roku přinesly týmu jedno velké plus. Kompletně se totiž vyprázdnila marodka týmu a zůstalo to tak i po náročném programu Spengler Cupu, na němž Mountfield odehrál v pěti dnech čtyři zápasy. Navíc trenéři mají od úterka jistotu, že do konce sezony mohou počítat s útočníkem Martinem Látalem. Hradecký klub totiž využil opci a prodloužil tomuto hráči Mladé Boleslavi hostování do konce extraligového ročníku.

Úvodním extraligovým soupeřem roku 2018 pro Mountfield bude Chomutov. Půjde o třetí vzájemný duel této sezony, v obou předchozích Mountfield vyhrál 3:2, i když v tom druhém, domácím, k tomu potřeboval prodloužení.

Současný extraligový blok bude trvat něco málo přes měsíc, během kterého na Hradec čeká porce 15 zápasů. Po ní přijde olympijská přestávka a pak už půjde do tuhého. Na poslední tři kola základní části hned naváže play-off.