Hradecký kapitán ze Spengler Cupu: Úkol splněn, teď se může stát cokoli

Pro hradecký tým, který se ve svém druhém startu na tomto prestižním turnaji pokoušel poprvé probít do semifinále, tím dal signál k cestě za vítězstvím. Prvním v turnaji, které ale hradecký tým po výhře 4:1 poslalo do semifinále.

„První úkol je splněný,“ mohl tak v pátek odpoledne hlásit Bednář. A v sobotu povede svůj tým do zápasu, v němž se může probojovat do finále.

Konečně jste, po dvou prohrách v základní skupině, na Spengler Cupu vyhráli. Jaký to podle vás byl zápas?

Podle mě jsme ho odehráli velice dobře, ačkoliv jsme si na konci první třetiny nechali dát zbytečný gól na 1:1. Pak jsme ho ale zvládli, hráli jsme trpělivě a zaslouženě jsme vyhráli.

Byla to první výhra ve Švýcarsku po dvou porážkách, navíc jste před tím dvakrát prohráli i v extralize. Velká úleva v kabině?

Po vítězném zápase je v kabině vždycky nálada. Musím ale říct, že tady byla dobrá i ve chvíli, kdy se nám v těch předcházejících zápasech zase tolik nedařilo. Je pravda,že jsme poslední čtyři zápasy neodehráli nejlépe, ale v takových chvílích nemůžeš klopit hlavu, ale musíš jít do zápasu s touhou vyhrát.

Pro vás to byl klíčový zápas, pokud byste prohráli, jeli byste domů s třemi prohrami. Hodně těžká situace?

Já osobně miluju zápasy, ve kterých se o něco hraje a v kterých se jde do cílové rovinky. Hrozně mě to baví a dneska jsem si to užil.

Díky vítězství nad Rigou jste se dostali dál než loni, kdy jste v Davosu hráli poprvé. Stejně jako loni ve čtvrtfinále proti vám i teď v semifinále stojí Kanada, s níž jste navíc letos prohráli i v základní skupině. Oplatíte jí prohry?

Každpopádně do zápasu půjdeme s tím, že snad nemáme co ztratit, ale že první úkol splněný máme. A může se v tom stát cokoliv. Když se podíváte na první zápas v letošním turnaji s Kanadou, tak to bylo těžce hratelné.

Co bude potřeba zlepšit?

Těch věcí je víc. Stoprocentně defenzivu, ale na druhé straně jsme měli spoustu příležitostí, při kterých jsme mohli Kanadě odskočit, ale nevyužili jsme je. Teď to ale bude úplně jiný zápas a necháme tam všechno.