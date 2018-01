Nulový puk půjde asi k tátovi, říká hradecký gólman Pavelka

„Určitě si ho někde vystavím, je to asi jeden z mých největších úspěchů. Taťka má moje dresy a další věci, takže třeba půjde k němu do kanceláře,“ vypravoval po svém prvním „nulovém“ extraligovém zápase Pavelka.

Hradecký gólman odchytal v lednu už svůj čtvrtý extraligový zápas. Mountfield pokaždé bodoval, byť ve dvou případech po prohrách v prodloužení bodem jediným. Tentokrát však pouhý jeden vstřelený gól stačil k tomu, aby pobral všechny tři.

„Každý bod je teď strašně důležitý a tohle ubojované vítězství je pro nás hodně cenné,“ řekl Pavelka po zápase, který si bude navždy připomínat, „kluci mi v tom hodně pomohli, hráli obětavě dozadu a třeba oslabení ubránili fantasticky.“

Pavelka v poslední době dostává stále víc příležitostí i přesto, že vedle sebe má Patrika Rybára, nejen podle statistik nejlepšího brankáře soutěže. A chválí si to: „S Patrikem se snažíme vytvořit dobrou dvojici, aby kluci měli jistotu v nás obou. Zápasů je teď hodně a asi by by bylo riziko stavět na jednom gólmanovi.“