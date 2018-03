S Libercem to budou hodně bojovné zápasy, odhaduje hradecký Šimánek

Není nijak výrazný, ostatně jak také jinak u borce, který drtivou část kariéry prožil v jedné hokejové organizaci. Takže jen pro připomenutí, v sezoně 2008/2009 za Bílé Tygry odehrál 26 zápasů a připsal si v nich deset kanadských bodů za šest branek a čtyři asistence.

Je to pro vás vůbec nějak speciálnější, když se budete s Libercem utkávat?

Neřekl bych. Když tam přijedu, ještě si sice můžu s někým popovídat, kdo tam byl, pár kluků zůstalo. Třeba masér či kustod, v týmu už ale nikdo.

Co Liberec jako soupeř?

V současné době hodně nepříjemný. Závěr základní části měl ze všech týmů asi nejlepší, na druhé straně je pravda, že jim toho v jejich tehdejší situaci ani nic moc jiného nezbývalo. My jsme s nimi letos dvakrát vyhráli, dvakrát prohráli, je to vyrovnané, takové to také asi bude i teď ve čtvrtfinále.

Od začátku předkola to všechno směřovalo k tomu, že Liberec přes Spartu projde a v tom případě vás nemohl minout. Jak jste tenhle vývoj v kabině brali?

Nijak speciálně, jen jsme byli rádi, že konečně známe jméno a že na něj nemusíme dlouho čekat. Mohli jsme se na něj velmi brzy začít připravovat a nemuseli jsme čekat, kdo to bude. Přece jen kdyby se to táhlo, tak by moc času nebylo.

Hradecký asistent Tomáš Martinec maluje hráčům Mountfieldu jednu z herních variant, kterou tým na pondělním tréninku procvičoval.

Takže jste začali hned v sobotu, na prvním tréninku po pátečním libereckém postupu?

Ano, některé věci speciálně se týkající hry Liberce tam už trenéři zařadili. Ještě nás asi čekají nějaká videa, mrkneme na přesilovky či oslabení, pár dnů ještě je. Na druhé straně v sobotu jsme začali, v neděli bylo volno a pak zbývají jen tři dny, ve čtvrtek se hraje.

Co od Liberce vzhledem k letošní sezoně a jeho aktuální formě čekáte?

Že to budou hodně bojovné zápasy a že v nich budou rozhodovat úseky při nestandardních počtech hráčů na ledě. Myslím si, že moc gólů při hře pět na pět nepadne.

Dá se třeba říct, že byste si v případě, kdybyste si mohli vybrat, právě Liberec nevybrali?

Takhle uvažovat nemá smysl, mezi tou osmičkou to ani moc nejde. Spíš jde o to, že na některý tým můžete hrát otevřenější hokej, s nějakým spíše z obrany a připravit se na to.

V letošní sezoně vám nevycházely zápasy, do nichž jste šli po pauze, což bude i nyní. Jak se tomu vyhnout?

Kdybychom to věděli, tak to uděláme už při těch předcházejících přestávkách, abychom po nich vyhrávali. Teď pochopitelně bude Liberec trochu rozehranější, má za sebou předkolo, zatímco my jsme stáli. My ale zase budeme začínat doma, diváci nás poženou, tak snad se ta naše letošní slabost neprojeví.

Jak se vám hraje v Liberci?

Mně vždycky dobře. Z nových hal, které teď kluby v extralize mají, je asi nejlepší, vypadá nejsvětlejší, s tím já problém nemám.

Hradec bude hrát v play-off s Libercem poprvé, vy už jste nějaká zažil. Jaké jsou vzpomínky?

Střídavé, i když ta první výborná. Před dvanácti lety Liberec vyhrál základní část a my jako osmí jsme ho hned ve čtvrtfinále vyřadili. Pak, jestli si dobře vzpomínám, jsme s ním dvě série prohráli. Jednu ve čtvrtfinále a jednu v předkole.

Tipnete si, jestli svoji osobní bilanci teď vyrovnáte?

Netipuji, jen věřím, jinak nemá smysl hrát.