Zlínský strašák pro hradecké hokejisty mizí, zůstal jen Liberec

„Jeli jsme do Zlína s velkou výzvou zlomit nepříznivou sérii a vyhrát tady,“ řekl po vítězném duelu Pavel Hynek, asistent hlavního kouče hradeckého Mountfieldu Václava Sýkory.

Hradec u soupeřů ● Nejméně úspěšný je v Liberci, kde na výhru čeká od října 2013, až v pátek uhrál alespoň bod.

● Poté, co zlomil neúspěchy v Brně a ve Zlíně, čeká vedle Liberce nejdéle na výhru v Plzni (za dva body tam naposledy vyhrál před dvěma lety, za tři před třemi).

● Dlouhodobě se mu nejvíc daří v Olomouci, byť tam před před měsícem 0:1 prohrál, předtím tam slavil sedm výher.

Podařilo se a Mountfield odstranil předposlední velký strašák současnosti, který ho na jeho cestách za soupeři provázel a provází. Poté, co už na jaře v play-off vyhrál v Brně a pak to konečně v říjnu poprvé od příchodu do Hradce dokázal i v základní části. Než se tak v těchto zápasech stalo, dojel si do Brna od podzimu 2013 pro devět porážek.

Po úspěchu ve Zlíně tak Hradci zůstává už jen jeden stadion, kde na vítězství čeká hodně dlouho. Přitom k němu měl v pátek v jednu chvíli docela blízko. V Liberci sice za pět a půl minuty prohrával 0:3 a poté 1:4, ale stihl vyrovnat a měl i několik šancí zápas rozhodnout. Nepodařilo se mu to a Liberečtí svoji neporazitelnost uhájili v samostatných nájezdech.

Co z toho plyne? Že Liberec je v současnosti městem, kde se Hradci dlouhodobě daří nejméně. Mountfield tam v extralize nastoupil desetkrát, vyhrál jen díky prodloužení hned v prvním zápase na podzim 2013, pak osmkrát nebodoval. Až nyní, i když bez výhry...