Zkusíme Liberci vnutit naši hru, slibuje hradecký útočník Vopelka

Hradec vs. Liberec Zápas 9. kola hokejové extraligy, v pátek v 18 hodin.

Utkají se druhý tým tabulky (Hradec, 20 bodů/9 zápasů) se čtvrtým (Liberec, 17/9).

Hradec jde do utkání po prohře 1:2 v Litvínově, teprve druhé v sezoně.

První utrpěl hned v prvním kole na ledě pražské Sparty, poté zaznamenal sedm výher.

Hradec ale do utkání půjde poté, co se vrátil z úterního večerního zápasu v dalekém finském Oulu. „Cesta byla opravdu velmi náročná, ale zápas byl super. Vyzkoušeli jsme si něco nového a myslím, že nám to může jenom pomoct,“ uvedl útočník Lukáš Vopelka.

Mountfield v úterý ve Finsku přišel o poslední zbytek naděje, že se podívá do vyřazovací části Ligy mistrů, a tak se nyní může soustředit na uhájení druhého místa v české nejvyšší soutěži. Jenomže Liberec je tradičně nepříjemný soupeř.

„To je sice pravda, ale my se hlavně soustředíme na sebe. Budeme se jim snažit vnutit naši hru, aby se hrálo podle nás,“ sdělil hradecký útočník, který vnímá i to, že zápasy těchto dvou týmů patří k velmi prestižním. „Liberec není od Hradce tak daleko,“ připomíná.

Trenéři Mountfieldu dali v úterý volno několika vesměs zkušenějším hráčům, a to především z toho důvodu, že si z extraligových duelů odnesli větší či menší šrámy. „Proti Liberci ale budeme v plné síle,“ věří Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavního kouče Martince.

Pro fanoušky je to dobrá zpráva, stejně jako fakt, že Liberec nepatří k nepřekonatelným soupeřům. Vždyť Mountfield s ním vyhrál doma osm z posledních devíti duelů. V dosavadních 14 utkáních s Bílými Tygry na vlastním ledě prohrál jen třikrát.