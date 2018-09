Trest za chyby v úvodu, drtivý tlak pak hokejistům Hradce nestačil

Jen necelých šest minut stačilo hokejistům hradeckého Mountfieldu k tomu, aby hned v prvním zápase v Lize mistrů zjistili, že naplnit své předsevzetí o postupu do vyřazovacích bojů Ligy mistrů vůbec nebude jednoduché. Tak málo totiž postačovalo Norimberku k tomu, aby v Hradci vedl 2:0.

A stačilo mu k tomu jen využít dvě chyby v defenzivě Hradce, který po loňském vlažném přístupu k soutěži ji nyní začal brát mnohem vážněji. Jenomže než to mohl více než třem tisícovkám diváků ukázat, dostal dvě branky.

Asi největším chudákem v této situaci byl brankář Pavelka. Ještě než si totiž sáhl na puk poprvé, už mu Norimberk dal gól, pak sice jeden zákrok stihl, ale za minutu a půl zase inkasoval.

Jen pro úplnost: nejprve mu dal gól Pföderl poté, co se k němu dostala přihrávka z rohu hřiště, poté domácí špatně rozehráli a Alanov byl před Pavelkou zcela sám, takže měl čas si ho rozhodit a poslat mu puk mezi betony do branky.

Naštěstí hradecký gólman, jemuž kryl záda mladý Dvořák, hodil úvodní beznaděj za hlavu a poté svůj tým několikrát výrazně podržel. Zvlášť jeho zákrok v posledních vteřinách druhé části hry, kdy lapačkou chytil puk při nájezdu Bucka, byl skvělý.

V té chvíli už ale byl v mnohem lepším rozpoložení i celý hradecký tým. Výrazně mu pomohla přesilovka v závěru úvodní třetiny, od ní se odpíchl k tlaku, který trval i celou druhou část hry.

Na úvod sezony se v Hradci hrál výborný hokej, rychlý, tvrdý, s neustálým přeléváním ze strany na stranu, v němž měl Hradec navrch. Na gól si ale domácí museli počkat až téměř do poloviny zápasu, kdy pěknou kombinaci zakončil Bezúch. Na vyrovnání zbývala polovina zápasu.

Hradec v ní stupňoval svůj tlak, hrál výborně, s maximálním nasazením. Na německou branku se valil jeden útok za druhým, střel přibývalo. Všechno – včetně několika přesilovek a power play v poslední minutě zápasu – marné! Byla z toho jen drtivá převaha v počtu střel. Zatímco Pavelka zasahoval pouze šestnáctkrát, hostující Treutl si úspěšných zákroků zapsal čtyři desítky.

Vše sledovaly více než tři tisícovky diváků. A ti hradečtí měli co dělat, aby se vyrovnali hostujícím. Příznivci Norimberku totiž zcela zaplnili jim vyhrazený sektor, do Hradce jich dorazilo více než tři stovky a byli řádně slyšet. A po závěrečné siréně o to více, protože jejich tým těsné vedení udržel.

Výborně hrající Hradec může své první body do tabulky skupiny F zapsat už zítra, kdy ho čeká druhý zápas, znovu na domácím ledě. Tentokrát bude jeho soupeřem francouzský Rouen, který včera svoji účast v Lize mistrů odstartoval ve finském Oulu, zápas skončil po uzávěrce vydání této strany. Hradec by proti němu měl vyjet s brankářem Maxwellem, který si vymění místo s Pavelkou. Snad bude mít více štěstí.