Trápily nás zbytečné tresty, hodnotí Ligu mistrů hradecký Vincour

„Se zápasem s Rouenem spokojeni jsme, protože jsme vyhráli. Ale s Norimberkem jsme prohráli, takže spokojeni být nemůžeme,“ hodnotil vstup Mountfieldu do letošního ročníku Ligy mistrů hokejista, který do Hradce Králové přišel v létě z mistrovské Komety Brno.



Co se podle vás v zápase s Norimberkem nepovedlo?

Tam to bylo o špatném startu. Brzy jsme prohrávali 0:2, až pak jsme začali skóre dohánět. Bohužel jsme vyrovnat nedokázali. První třetinu proti Norimberku jsme nepředváděli to, co chceme hrát, byli jsme ospalí. Poté jsme se zvedli, začali jsme hrát a zápas vypadal úplně jinak.

A zápas s francouzským Rouenem?

Předvedli jsme lepší začátek, ale nechali jsme se vylučovat a zase pustili soupeře do vedení. Pak se nám sice dařilo, ale zbytečné tresty nás trápily dál. Naštěstí soupeř nevyrovnal. Určitě to bylo těžké utkání, soupeř hrál velmi dobře a my jsme ho nechali vrátit se zpět do utkání. Naštěstí nás podržel gólman, Maxwell chytal výborně a navíc kluci, co chodí na oslabení, je sehráli skvěle a dostali jsme z těch oslabení jen jeden gól.

Právě nedisciplinovanost vás v prvních zápasech hodně trápila, souhlasíte s tím?

Musíme si na to opravdu dávat pozor, musíme se toho jednoduše vyvarovat. I můj faul v zápase byl zbytečný. Naštěstí nás teď kluci vzadu podrželi.

Vám se povedlo vstřelit na začátku druhé třetiny vyrovnávací gól. Na puk jste si počkal bezprostředně před brankářem, vaše oblíbená pozice?

To bych neřekl, ale v té situaci jsem před brankou stál a stačilo puk posunout do branky. Pak jsme dokázali dát další branky a měli jsme i další šance.

V obou zápasech jste první branku inkasovali vy, čím to podle vás je?

To nevím, ale určitě chceme dávat první gól my, protože pak se hraje lépe. S Norimberkem to bylo jasné, soupeř byl v úvodu lepší, nám chyběl pohyb. Nevytvářeli jsme si šance a ani se bohužel nedrželi systému. Je dobře, že v zápase s Rouenem to bylo naopak. Hráli jsme svoji hru tak, jak jsme chtěli. I začátek byl o hodně lepší, ale zase nás trápilo zakončení.

To jste první prolomil právě vy svoji dorážkou, když jste puk procpal pod gólmanem do branky...

Když to nejde na krásu, tak se puk musí do branky prostě dotlačit. Je důležité dávat i ošklivé góly, až poté můžeme zakončovat do prázdné branky.

O výsledku utkání rozhodla druhá třetina, kdy jste vstřelili tři góly. Co jste si před ní v šatně říkali?

Že musíme dát v přesilovce, kterou jsme měli, gól a manko smazat. Povedlo se, dali jsme dokonce dvě rychlé branky a otočili to, poté jsme ještě zvýšili náskok.

Francouzský klubový hokej je pro českého fanouška trochu neznámou, jakou kvalitu podle vás má francouzská liga?

Myslím si, že kvalitní hráči tam určitě jsou. Pro mě to bylo také první setkání s francouzským soupeřem a podle mě jsme sehráli kvalitní utkání. Uvidíme, jaké to bude v neděli u nich.