Na pauzu s třemi body, hokejový Hradec má ke druhému místu blízko

Minimálně třetí místo v základní části je stoprocentně jisté, druhé se poměrně slušně přiblížilo. Naopak první se i přes vítězství přece jen výrazněji vzdálilo.

Co z těchto konstatování po posledním kole před reprezentační přestávkou pro hradecký Mountfield vyplývá? Že ho v posledních třech kolech, které se odehrají na přelomu února a března, především čeká boj o potvrzení druhé příčky. A ten pro něj vypadá více než nadějně, náskok před třetím Třincem je totiž už šestibodový.

Hradci ke zvýraznění naděje na historické umístění pomohla střelecká pohoda kapitána Bednáře, kterou si do zápasu přenesl po nedělním hattricku. Po nevýrazném úvodu totiž nebyli Hradečtí před Rybárem příliš důrazní a od 7. minuty prohrávali.

Právě Bednář je ale po pěti minutách vrátil do hry, když zkušeně využil výbornou nabídku Lukáše Cingela a vyrovnal.

Hráčům Mountfieldu to vrátilo převahu favorita. Svoji roli potvrdili v polovině zápasu a stačili jim na to necelé dvě minuty. V obou případech využili ke svým brankám počínání domácích borců.

Nejprve zaváhání Ondřeje Němce ve vlastní třetině, po kterém Vopelka vybídl ke skórování Kukumberga. O zmíněné necelé dvě minuty později si domácí s velkou pravděpodobností gól vstřelili dokonce sami. Pláněk totiž nahodil puk před branku mladoboleslavský gólman Maxwell před Červeným sice puk vyrazil, ale jen to vracejícího se Kotvana.

Zápas se tím přiklonil na hradeckou stranu a domácí, kteří urputně bojují o možnost zahrát si předkolo play-off, s tím dlouho nebyli schopní něco udělat. Až osm minut před koncem Lenc snížil, ale Mountfield si tři body vyrvat nenechal, byť domácí Klepiš měl v závěru obrovskou šanci.

Na výhře se podílel po delší době i obránce Cibulskis, který se po zranění vrátil do sestavy. Naopak kvůli nemoci z ní vypadl Šimánek a přiřadil se tak ke stále zraněným Vydarenému a Smoleňákovi.

Úterní duel byl také přehlídkou olympioniků. Na straně Hradce se jich zapojilo všech pět. Do českého týmu nominovaný Koukal, do slovinského Gregorc a do slovenského Rybár, Graňák a Cingel. Na domácí straně americký brankář Maxwell.

A na závěr ještě k těm počtům z úvodu. Do konce základní části zbývají tři kola, ve hře je tak maximálně devět bodů. Mountfield jich na vedoucí Plzeň ztrácí šest, na třetí Třince jich má naopak k dobru rovněž zmíněných šest. A další týmy v pořadí už ho zajímat nemusejí, brněnská Kometa a Vítkovice totiž mají nedostižnou desetibodovou ztrátu. Historické druhé místo je blízko.