Doma se hradeckým hokejistům daří, teď ještě derby s Pardubicemi

Zatím poslední výhru v domácí hale si Hradec připsal v pátek, kdy s přehledem vyhrál 4:1, byť góly začal střílet až ve druhé polovině zápasu.

„Konečně jsme měli slušný vstup do utkání. Nezačali jsme s přehnaným respektem jako v minulých zápasech,“ potěšilo Petra Svobodu, jednoho z asistentů hlavního kouče Martince.

Poprvé se tak stalo až ve chvíli poté, co hostující Tybor otevřel skóre. „Bohužel jsme ve druhé třetině neproměnili obrovskou šanci, po níž jsme mohli jít do vedení, a z protiútoku jsme dostali branku. Nakopnul nás gól při hře čtyři na čtyři a hlavně další trefa před odchodem do šaten,“ myslí si Svoboda.

V závěrečné části hry si Hradec svůj náskok nejen uchránil, ale ještě ho navýšil.

„Důležité bylo, že jsme ubránili oslabení. Velká pochvala pro speciální tým, který zvládl i vítkovickou přesilovku pět na tři. Ale pochvala míří do celé kabiny. Hráči zápas odmakali, za práci si vítězství zasloužili. Vítkovice mají totiž velmi kvalitní tým,“ řekl Svoboda po zápase, v němž Hradec přísun bodů z domácích zápasů zaokrouhlil na 20.