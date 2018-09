Nová éra hradeckého hokeje začíná, polevil tlak na výrazný úspěch

Šéf klubu: Budu se snažit být trpělivý, při ostudě zasáhnu Při jeho povaze a náročnosti, kterou na sebe i na své podřízené má nejen v hokeji, to pro něj nebude jednoduché. Přesto si předseda představenstva hradeckého hokejového Mountfieldu Miroslav Schön před startem letošní extraligové sezony předsevzal, že bude mít s týmem trpělivost. Míněno je to tak, že od silně obměněného týmu nečeká hned v této sezoně výrazný úspěch. „Ti, co mě znají, mi to ale moc nevěří,“ připouští šéf klubu před sezonou, která má být pro klub startem ke splnění dlouhodobějšího cíle. Jakou hranici bude vaše trpělivost mít v případě, že se týmu nebude v extralize dařit?

Budu se snažit o maximální. Po minulé sezoně jsme avizovali, že tým projde generační výměnou, což se také stalo, nyní má věkový průměr 25 let. Ale i za této situace trpělivost bude mít své hranice, pokud budu mít pocit, že tým dělá ostudu, zasáhnu. Zatím nemám důvod, ale vím, že takové zápasy přijít mohou. Prohry v Lize mistrů jím nebyly?

Na Ligu mistrů můj názor znáte, z toho, jestli nepostoupíme, se mi žíly nekrátí. Proč jste po minulých sezonách změnili strategii?

Poslední dvě sezony jsme měli velmi dobrý tým, šli jsme cestou kvalitních zkušených, silou jsme chtěli urvat titul. Nepovedlo se to, mně tam chybělo to zásadní, což bylo srdíčko. Chceme se časem o titul ucházet, v play off, kde se to láme, to ale půjde jen tehdy, pokud hráči budou mít hradecké srdce a budou bojovat za hradecký klub. Co tedy bude cílem pro tým v letošní sezoně?

Žádný striktní není, ale účast v play off je povinnost. Chceme hrát takový hokej, který se bude líbit fanouškům a partnerům. A v pětiletém horizontu vybudovat tým, který by se mohl ucházet o titul.