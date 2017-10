Cíl Hradce před derby s Pardubicemi? Navázat na minulou sezonu

V tabulce jsou stejně jako po celou loňskou sezonu mnohem výš než jejich rival. Přesto hokejisté hradeckého Mountfieldu tuší, že zopakovat loňskou skvělou bilanci vzájemných zápasů s Pardubicemi bude hodně obtížné. „Minulý rok se nemusí opakovat. Tým přes léto posílili a už v létě na Mountfield Cupu hráli výborný hokej,“ uvedl například útočník Rudolf Červený. Na srpnovém Mountfield Cupu skončil zápas nerozhodně 1:1, druhý bod pro Hradec v prodloužení vystřelil Džerinš.

Slova o posílení soupeře jsou na místě, stačí se jen podívat na poslední dny. V úterý přišel do Pardubic hostovat třinecký útočník Rostislav Marosz, předtím Dynamo posilovalo zase obranu, když získalo Tomáše Mojžíše a kontrakt na měsíc podepsal Jiří Hunkes.

„Zápasy zase budou mít obrovský náboj a pro nás to bude mnohem těžší,“ poznamenal Červený. Platit to bude také o jeho spoluhráči z útoku Petru Koukalovi. Ten se totiž v létě vrátil z KHL do české extraligy, ale místo do Pardubic, kde předtím léta hrál, zamířil právě do Hradce. Už v letním derby mu to pardubičtí fanoušci náležitě připomněli, v jejich kotli si mohl přečíst ironický transparent Vítej doma, Péťo.

„Chápu, že pro fanoušky to je téma je. Asi toho ještě víc uslyším, až se bude hrát extraliga,“ komentoval to tehdy Koukal, jedna z největších letních posil Mountfieldu.

Koukal ale zdaleka není sám, kdo stojí na druhé straně barikády. Z Pardubic do Hradce už loni v létě přišel obránce Gregorc, opačným směrem se definitivně letos vydal brankář Kacetl.

Všichni se musí připravit na bouřlivou atmosféru, derby opět směřuje k tomu, že bude vyprodáno. Lístky na sezení do hradecké ČPP Arény nejsou už od čtvrtka, posledních několik stovek vstupenek zbývalo na stání. Že derby v Hradci táhne, ukazují statistiky nejen minulých bojů o extraligové body, ale i údaj o počtu diváků v již zmíněném derby v rámci letního Mountiefld Cupu. Přišlo na něj 5 138 diváků, což odpovídá téměř třem čtvrtinám kapacity hradecké hokejové haly.

Obě mužstva půjdou do zápasu s úspěšnou bilancí posledních extraligových zápasů. Mountfield před nedělním duelem dokázal vyhrát čtyři utkání za sebou, bodoval v nich dokonce naplno. Stejně na tom je i rival z Pardubic, jen jeho bodový příděl ze čtyř vítězství není tak vydatný, získal v nich deset bodů.

„Bodíky jsme začali sbírat, teď v tom musíme dál pokračovat,“ prohlásil jejich kouč Miloš Holaň po nejúspěšnějším týdnu týmu od začátku extraligy. A páteční triumf nad Třincem poslal Pardubice z předposledního na desáté místo tabulky.