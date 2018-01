Martinec: Pokud chceme Prezidentský pohár, musíme v pátek vyhrát

Souboj těchto týmů bude také soubojem nejlepšího útoku, tedy plzeňského, s jasně nejlepší ligovou obranou, která zdobí naopak Hradec. Mountfield do něj půjde po domácích výhrách 7:3 nad Litvínovem a 1:0 nad Chomutovem. Upevnil si tím pozici na druhém místě extraligy, dnes bude mít šanci přiblížit se i zdánlivě neohroženě vedoucí Plzni.

Plzeň versus Hradec ● Zápas 43. kola hokejové extraligy, dnes v 17.30.

● Utkají se první tým tabulky (Plzeň, 91 bodů), s druhým (Hradec, 83 bodů).

● Plzeň třikrát za sebou bodovala naplno a pět z posledních šesti zápasů vyhrála.

● Mountfield bodoval pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhrál.

● Plzeň doma porazila Hradec čtyřikrát za sebou, Mountfield uspěl na západě Čech naposledy 20. listopadu 2015, kdy vyhrál 4:3 po samostatných nájezdech.

Před pátečním utkáním na ni ztrácí osm bodů, v případě úspěchu tak Mountfield může závěr základní části zdramatizovat. Do jejího závěru zbývá, včetně dnešního, devět kol. „Šanci na prezidentský pohár stále máme, ale pokud na něj chceme pomýšlet, musíme dnes vyhrát,“ řekl před zápasem asistent trenéra Hradce Tomáš Martinec.

V posledním utkání jste Chomutov porazili těsně 1:0, výhra asi povzbudí...

Určitě si té výhry musíme moc vážit, byl to nesmírně těžký a vyrovnaný zápas, který skončil spíše fotbalovým výsledkem.

Už dnes jedete do Plzně, to je na souboj prvního s druhým týmem extraligy. Čekáte atraktivní duel?

Já věřím tomu, že to bude atraktivní zápas, ve kterém budou padat branky. Plzeň má velice ofenzivní mužstvo. Myslím, že mají nejvíc vstřelených gólů, a v útoku jim hrají skvěle Mertl s Gulašem. Bude to asi vypadat tak, že my se budeme snažit hrát z výborné obrany, která nás zdobí, a budeme spoléhat na rychlé protiútoky.

Plzeň máte asi dobře zmapovanou, má kromě silného útoku ještě nějaké specifikum?

Plzeň má hokej založený na výborném bruslení a pohybu. Určitě víme, co od nich máme očekávat. Jak jsem říkal, my musíme hrát výborně z obrany a uvidíme, jak to dopadne.

Plzeň má před vámi na čele osmibodový náskok. Myslíte, že tohle je poslední možnost, jak ji ještě potrápit a třeba i bodově dohnat?

Určitě. Je to zápas, ve kterém se jí můžeme hodně přiblížit, bodově se k ní dotáhnout a ještě bojovat o prezidentský pohár, ke kterému nemáme tak daleko.