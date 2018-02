Rodina, hory, odpočinek. Hradečtí hokejisté mění o pauze priority

Během nich sehráli od 3. ledna do úterního večera 15 extraligových zápasů, navíc tento program navazoval na rovněž náročný závěr loňského roku, kdy se Hradec ve Švýcarsku zúčastnil Spenglerova poháru.

„Někdy jsme už ani nevěděli, co je vlastně za den, zápasy šly strašně rychle za sebou,“ netají Pavel Hynek, asistent hlavního hradeckého kouče Václava Sýkory.

Ve středu začínající olympijská přestávka tak týmu přišla více než vhod. I proto, že od začátku roku pouze v jednom týdnu sehrál méně než tři extraligové duely.

„Teď před olympijskou přestávkou už jsme to jeli na doraz a bylo to znát i na zdravotním stavu hráčů. Přišly nemoci, do toho zranění, některá možná i z únavy,“ vysvětluje, jak tým hektické týdny prožíval, Hynek.

I proto si nyní hráči odpočinou nejen od hokeje, ale také od sebe navzájem. Až do úterý mají volno, tedy plných šest dnů. „Vyrazím s rodinou na hory. Hlavně je ale potřeba si odpočinout, nikde moc neblbnout, sezona bude ještě náročná,“ popsal, jak volno prožije, obránce Martin Pláněk.

Podobný plán má i kapitán Jaroslav Bednář: „Chystáme se s holkama na hory, moc se těším, budou se učit lyžovat. Nedávno jsme je učili bruslit.“ Sám ale celou dobu odpočívat nehodlá: „Bez pohybu budu maximálně dva dny.“

Nejpozději v úterý budou všichni zdraví hráči - s výjimkou pětice olympioniků Koukal, Rybár, Graňák, Cingel a Gregorc - zpátky na ledě.

Už ve čtvrtek si pak většina z nich zahraje přípravný duel s týmem Amur Chabarovsk, ruským účastníkem KHL. A také následující týden, už plně tréninkový, si zpestří zápasem s atraktivním soupeřem, 23. února do Hradce přijede Eisbären Berlín.