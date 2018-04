Plán je jasný. Dát opět první gól a vedení pohlídat, říká Zámorský

Pokud se tento plán podaří uskutečnit, úspěch bude zaručen a Hradec se v neděli vydá znovu do Třince, kde v úterý poprvé odvrátil semifinálové vyřazení.

V letošním play off už podruhé, v podobné situaci byl už ve čtvrtfinále, kde za stavu 2:3 nastoupil v Liberci. V obou případech Hradec zabral, dnes potřebuje znovu, s Třincem totiž stále prohrává, i když už „jen“ 1:3.

Zatím tyto zápasy zvládáte, musí vám opravdu téct do bot, abyste zabrali?

Vypadá to tak, už s Libercem to tak bylo. Prohráli jsme tehdy doma a museli vyhrát tam, což se povedlo. Teď také, ale čím to je, nevím.

Hradec versus Třinec ● Páté utkání semifinálové série play off hokejové extraligy, v pátek v 17.20 v hradecké ČPP Aréně.

● Po čtyřech zápasech vede v sérii Třinec 3:1, když vyhrál v Hradci 4:1 a 2:1, poté 5:1 i doma, ale Hradec v minulém zápase vyhrál 2:1 v prodloužení a série pokračuje.

● Vstupenky na toto utkání jsou stále k dispozici online na internetových stránkách klubu nebo na pokladnách ČPP Arény, včera jich bylo k dispozici okolo tisícovky.

První tři zápasy jste s Třincem prohráli, co se změnilo ve čtvrtém, že jste konečně vyhráli?

Těžko říct. Něco jsme si k tomu řekli a pak se asi opravdu potvrdilo, že vždycky, když nám začalo téct do bot, tak jsme zabrali.

Co jste si řekli? Začali jste aktivně, pak se hrálo hodně defenzivně.

Trenéři zvolili dobrou taktiku a my ji splnili.

Co pro vás, kromě toho, že pokračujete, vítězství znamená?

Dodá nám zpátky energii. A potvrdili jsme si, že máme na to Třinec porazit, takže na ně znovu vletíme a uvidíme.

Poměrně zřetelně jste na něj vletěli i v úterním zápase a konečně jste dali v sérii gól jako první. Hodně to pomohlo k výhře?

Je pravda, že první góly už jsou skoro naše prokletí, dostáváme je strašně často, vlastně skoro pořád. Že to teď tak nebylo, nám určitě pomohlo. Je lepší, když vedete, protože když stále soupeře doháníte, tak to strašně bere síly. Jsme hlavně rádi, že jsme to už konečně udělali, a ne jen si o tom říkali.

Soupeř sice záhy vyrovnal, ale pak se na gól čekalo až do konce prodloužení, vstřelil ho váš tým. Hodně velká úleva?

Hlavně konečně pozitivní pocity. Bylo to hodně ubojované, ale vyšlo to. Trochu jsme si odpočinuli a uvidíme dál.

Vůbec k tomu nemuselo dojít, kdyby brankář Rybár v prodloužení nechytil velkou šanci Rákose, který na něj jel sám. Jak jste tu situaci viděl?

Špatně jsme střídali a Třinečtí jeli dva na jednoho a Rákos se dostal až před našeho brankáře. Neštěstí ten ale střelce pěkně vybruslil a chytil to.

Jak se hrálo prodloužení, v němž vás případný inkasovaný gól mohl vyřadit? Velký tlak?

Hlavně je to nepříjemné, nikdo nechce udělat chybu. Dostali jsme se do toho ale sami a jsme rádi, že jsme to zvládli. Je to tak, že se člověk v té chvíli snaží soustředit na každé další střídání.

Série pokračuje, co únava? Zápasů přibývá, v úterý jste navíc hráli ještě skoro dvacetiminutové prodloužení.

Všichni víme, že když se něco pokazí, je konec sezony, takže na myšlenky na únavu není prostor. Síly máme.

Taktika bude podobná té, která vám přinesla úspěch v Třinci?

Uvidíme, jakou trenéři připraví a jak ji splníme. Doufám, že to proběhne ve stejném duchu. Že dáme první gól a vedení pohlídáme do konce.