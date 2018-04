Smoleňák: Obrat v sérii? To teď v hlavě určitě nemám, koukám na pátek

Oba jeho vítězné góly Hradci přinesly pokračování série, ta současná bude za stavu 1:3 na zápasy pokračovat ve čtvrtek v Hradci Králové, zápas začne v 17.20.

„Není to ale jen o brankách, i když jsem rád, že se to povedlo,“ říká útočník, jenž po čtyřgólovém čtvrtfinále na svůj první semifinálový gól čekal právě až do závěru prodloužení čtvrtého zápasu.

Proti Liberci jste výše zmíněný gól vstřelil v přesilovce, tady spíše vše už směřovalo k samostatným nájezdům. Brali jste to jako jednu z posledních možností, jak se jim vyhnout?

Já osobně moc, už se mi spíš dělaly mžitky před očima a vyhlížel jsem maséra, aby mě trochu nahodil. Zápas trval už hodně dlouho a sil moc nezbývalo.

Vy jste na gól čekal až do čtvrtého zápasu. Dlouhé čekání?

Tak jsem to ani nebral, i když góly pochopitelně dávat chci. Spíš jsem prožíval, že jsme je z našeho týmu nedával nikdo.

Případná porážka by znamenala konec sezony. Jaká byla taktika od trenérů, abyste konečně Třinec porazili?

Myslím si, že takové zápasy, jaké jsme teď hráli, už nejsou tak úplně o trenérech, ale spíš o nás hráčích. Bez ohledu na emoce, na diváky, na tlak. Tohle by měl mít každý v hlavě a pak hrát na víc než na sto procent.

Oproti předcházejícím zápasům jste začali mnohem aktivněji a bylo to na ledě vidět. Čím to podle vás bylo, že se vám konečně dařilo?

Kdybychom to věděli, změnili bychom to dávno. Je ale pravda, že jsme byli v situaci, v níž jsme už mohli balit. Bylo to o přístupu, od začátku jsme hráli aktivně. Nechci říct, že Třinec nevěděl, kam skočit, to by byla blbost. Ale kdybychom nehráli a jen čekali, co udělají, to by byla sebevražda. Podle mě by ale byla ohromná škoda takhle zahodit celou sezonu. Máme na víc, což jsme si teď dokázali, a určitě nás to do dalšího zápasu povzbudí.

I přes mnohem povedenější začátek jste ale opět dostali gól jako první. Téměř tradiční otázka v letošním play off pro váš tým: Jak se s tím hraje?

Právě proto, že první gól dostáváme tak často, tak už nás jen tak nerozhodí. Je to jenom o nás, jak se s tím popasujeme a jak zareagujeme. Tentokrát jsme se zvedli.

I tak jste ale zatím ve čtyřech zápasech dali jen pět gólů, z toho jeden v prodloužení. V čem je podle vás chyba?

Tohle je play off a nikdo nemohl počítat, že dáme pět gólů za zápas. Byli bychom rádi, kdyby to tak bylo, pomohly by i nějaké šťastné trefy. Věřím ale, že jsme se nastartovali a že se rozstřílíme.

Co přesilovky, ty by vám pomohly, ale na rozdíl od základní části vám moc nejdou.

To je pravda, ale věřím, že až to budeme potřebovat, tak to přijde. Šikovné kluky, kteří přesilovky umějí, máme. Snad se to ještě obrátí, protože jednou je člověk nahoře, podruhé dole.

K tomu už ale vůbec nemuselo dojít, v prodloužení měl totiž na hokejce postup Třince Rákos, který jel sám na Rybára. Těžká chvilka?

Naštěstí nedal a je stará písnička: Máme dva super gólmany, kteří nás drží nad vodou. Kdybychom je neměli, možná už se tady ani nebavíme.

V sérii i přes výhru prohráváte 1:3, co myšlenky na obrat, ke kterému potřebujete ještě třikrát vyhrát?

Tohle teď v hlavě určitě nemám, vyhráli jsme zatím jen jeden zápas. Koukám na pátek, budeme hrát doma, kde nás čeká vyprodaná hala, která nás požene. Pro nás je teď důležité, abychom k dalšímu utkání přistoupili stejně jako teď. Vyhlížet, s kým by se hrálo finále, by bylo science fiction.

Přesto se v kabině asi musela zvednout nálada, jak se cítíte?

Pro tohle ten hokej hrajeme. Tyhle pocity jsou k nezaplacení, člověk na ně bude vzpomínat i v budoucnu.