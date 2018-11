Koukal před zápasem s Plzní: Domácí body nám pomáhají ke klidu

Plzni bude v Hradci Králové scházet Kratěna Po centru Nedorostovi, který má ruku v sádře, vypadl ze sestavy hokejové Plzně kvůli lehčímu zranění další veterán Kratěna. Tým se bez něj na ledě Hradce Králové musí obejít. A pokud Škoda nechce ztratit kontakt s horní polovinou tabulky, potřebuje po nevýrazných výkonech zabrat. „Změníme to prací, prací a ještě jednou poctivou prací. Nesmíme hledat výmluvy, nebabrat se v minulosti. Nikdo jiný než my sami nám nepomůže,“ burcuje trenér Ladislav Čihák. „Už byli, sedli si a leccos si určitě vyříkali,“ reagoval pak kouč lakonicky na dotaz, zda není chvíle, aby si hráči sedli i mimo stadion a vyčistili vzduch. „Ale do hospody můžeme jít kolikrát chceme zbytečně, pokud pak na ledě nepředvedeme výkon, který nás vrátí zpět na úspěšnou vlnu,“ prohlásil útočník Petr Straka. „Hlavně nesmíme být negativní. Hledat i na tréninku malé radosti, podporovat se navzájem.“ Právě Straka v Hradci Králové bojoval v létě marně o smlouvu, než se vrátil do rodné Plzně. „Takže napište, že na ně mám obrovskou pifku!“ vtipkoval 26letý forvard. „Bojoval jsem tam o místo v sestavě, to pro mě nakonec neviděli. To se stává. Za tu šanci jsem rád, potkal jsem tam spoustu dobrých lidí. A když nic jiného, tři týdny jsem si v Hradci velmi dobře zatrénoval a pak byl připravený naskočit do přípravy Plzně,“ doplnil Straka. Trenéři zkusí další změnu, ke kapitánu Gulašovi se na post centra posune Stach. „Davidovi se nedaří, chceme mu pomoci, aby se zmátořil. Věřím, že si navzájem pomůžou a bude to fungovat,“ mínil Čihák. Plzeň čeká náročný víkend. Po dnešním souboji na ledě Mountfieldu přivítá v neděli lídra z Třince. „Budou to asi trošku jiné zápasy než ty poslední. Ale to základní, černá rubařina v osobních soubojích, tam zůstává. To bude v hokeji platit vždycky,“ řekl trenér Škody. Obstojí jeho tým už v pátek?