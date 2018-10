Sedm a dost! Litvínov vzal hradeckým hokejistům sérii i první místo

Byla to pro Mountfield doslova historická událost. Poprvé od svého příchodu do Hradce před pěti lety totiž jel na zápas jako lídr tabulky. V přímém souboji o první příčku k němu vyrazil na led druhého Litvínova. Těsná prohra mu sympatické postavení vzala, navíc tím Hradec přerušil šňůru sedmi vítězných zápasů, čímž vyrovnal loňský rekord svého působení na východě Čech.

„Nemůžeme asi vyhrávat pořád, z těch šesti zápasů, co jsem odehrál, jsme jich vyhráli pět, což není tak špatné,“ uvedl útočník Radek Smoleňák, jenž se po dvou týdnech strávených v Hradci s týmem loučil, příště už nastoupí za švýcarský tým Rapperswil-Jona, s nímž se dohodl na angažmá.

Hradec v uplynulých sedmi vítězných zápasech získal 20 bodů a včera gólově nakročil k dalším, když šel na počátku 2. třetiny do vedení zásluhou Cingela. Jenomže Litvínov ještě v téže části hry vyrovnal a v poslední třetině vstřelil vítěznou branku. „Bohužel jsme dneska dali jen jeden gól a nemůžeme si myslet, že tím můžeme nad Litvínovem, který jich pravidelně za zápas dává pět, sedm, vyhrát,“ řekl dále Smoleňák, „škoda, už jsem si představoval, že z Hradce odejdu jako permanentní vítěz, který bude všechno vyhrávat.“

Vítězný litvínovský gól dostal Hradec krátce poté, co ubránil více než půlminutové oslabení o dva hráče. Než se totiž první z vyloučených Cingel stačil zapojit do hry, litvínovský Hübl dal gól. „Škoda, protože to oslabení jsme ubránili výborně,“ litoval hlavní kouč Mountfieldu Tomáš Martinec.

Stejně jako toho, že za stavu 1:0 jeho tým svůj náskok nezvýšil: „Měli jsme špatný začátek a celou první třetinu byl Litvínov lepší, nám chyběl pohyb a nebyli jsme důrazní v soubojích. Od druhé třetiny jsme to zlepšili a myslím si, že jsme šli do vedení zaslouženě, škoda, že jsme nedali druhý gól.“

Nestalo se, naopak Litvínov v přesilovce na konci 2. třetiny vyrovnal a na začátku třetí šel do vedení. „Pak už si domácí výsledek pohlídali a my jsme nebyli schopni dát gól,“ konstatoval kouč Martinec, jehož tým už zítra ve Finsku sehraje další zápas základní skupiny Ligy mistrů, jeho soupeřem bude Kärpat Oulu.