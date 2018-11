Zvýší produktivitu, slibují si v Hradci od Smoleňáka s Lessiem

Už je seznam jmen na těch pár měsíců opravdu dlouhý. Když totiž po včerejšku spočítáte, kolik nových hráčů se od minulé sezony představovalo těm stávajícím, dojdete po pondělku k číslu 17. S tím se už dá odehrát i zápas.

Nic na výši této cifry nemění ani fakt, že čtyři z představovaných borců skončili dřív, než extraligová sezona vůbec začala, a že Radek Smoleňák, jeden z nově představených útočníků, tuto proceduru absolvoval v právě probíhající sezoně už podruhé.

Vedle Smoleňáka vedení Mountfieldu včera představilo také dalšího útočníka, kterým je Kanaďan Lucas Lessio, křídlo se zkušenostmi z NHL i z KHL.

Oba borci by se co nevidět měli zapojit do zápasů, první šanci by mohli dostat v pátek, kdy Mountfield po reprezentační pauze nastoupí na ledě Karlových Varů.

„Oba hráči přichází s cílem pozvednout naši produktivitu, která nás poslední dobou trápí. Zejména Radek by nám měl pomoci okamžitě, je zkušený, nejde do neznámého prostředí a zná kluky, proto na něho hodně spoléháme,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Pro Smoleňáka to je už třetí angažmá v Mountfieldu během necelého roku. První kontrakt s jeho vedením podepsal před jedenácti měsíci, druhý v září poté, co neúspěšně čekal na zahraniční angažmá. Toho se nakonec v podobě odchodu do švýcarského Rapperswillu nedávno dočkal, ale po měsíci tam skončil. Nyní je zpátky a v týmu by měl působit delší dobu. „Podepsal dlouhodobý kontrakt bez jakékoliv klauzule o uvolnění do zahraničí,“ sdělil Kmoníček.

Pětadvacetiletý Lessio působil do sezony 2015/16 v zámoří, kde prošel draftem a sehrál čtyři desítky zápasů v NHL. Poslední tři roky strávil v Evropě, když nastupoval v KHL, švédské a naposledy finské nejvyšší soutěži. Bývalý hráč Arizona Coyotes či Montreal Canadiens přichází z HIFK Helsinky, prozatím do konce aktuálního ročníku. „Lucas je rychlostní a silový hráč, přímočarý útočník,“ řekl o něm sportovní manažer hradeckého klubu Jaroslav Bednář.

Lessio odehrál v dresu helsinského klubu v této sezoně 16 zápasů, vstřelil v nich šest gólů a na dalších pět přihrál.

Mountfield měl po rozsáhlé letní obměně kádru, během níž odešlo dvanáct hráčů včetně těch zkušených a produktivních (Bednář, Köhler, Červený, Pláněk, Gregorc, Šimánek, Vydarený a další) velmi dobrý vstup do sezony, když se postupně vyšplhal až na první příčku tabulky. V posledních kolech sice tolik nebodoval, ale stále drží třetí místo.