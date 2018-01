Sparta? V extralize viděl Smoleňák lepší týmy. I proto ho prohra štve

Za pražskou Spartu toho odehrál nejvíc v sezoně, po které před necelými šesti lety na delší čas českou extraligu opustil a vydal se na zahraniční angažmá.

Hradecký Mountfield je naopak klubem, do něhož se do českého hokeje před několika týdny právě po oněch téměř šesti letech vrátil.

První vzájemný duel „jeho“ dvou českých klubů ale kladenskému odchovanci moc radosti nepřinesl. Nejen proto, že jeho současnému se nepovedl a vedl k prohře, ale i proto, že ani bývalý toho moc nepředvedl.

„Nechci vůbec nijak snižovat jejich výkon, aby to znělo nějak arogantně, ale od doby, co jsem zpátky v extralize, jsem viděl lepší týmy. Tohle byl tak trochu souboj hluchého se slepým,“ komentoval hradecký útočník dohrávku 33. kola, v níž Mountfield získal bod.

Znamená bod vzhledem k průběhu zápasu pro váš tým hodně, nebo málo?

Bod je pro nás zlatý. Samozřejmě jsme chtěli získat víc, ale nebylo to z naší strany ideální.

Proč to vašemu týmu nešlo?

Různě nám tam chyběl krok, bylo to takové bez emocí a nemělo to šťávu jako třeba ostatní zápasy. Bod dobrý, jen nás mrzí to prodloužení, protože tam to byla hloupá chyba.

Stála vás druhý bod...

Už první gól jsme jim dali a v prodloužení to byl úlet. Druhá věc je, že kdyby to nebyl Marek Ďaloga, ale kdokoliv jiný, tak by ho kluci ještě dojeli. Ale on jak má ty čapí nohy, ujel a dal gól.

Sparťané byli po zápase spokojeni nejen s výhrou, ale i s výkonem,. Co vy na to?

No jestli jim tohle stačí, aby udělali play-off, tak dobře pro ně... Ale nemyslím si, že hráli něco extra.

Na vás to ale stačilo.

Každý zápas je jen o nás. Máme takový tým, že můžeme v klidu přejet úplně všechny, ale jde o to, jak hrajeme. Troufám si říct, že když hrajeme, jak máme, nemáme problém přehrát jakýkoliv tým v lize. Ale jakmile tam není z naší strany to maximum, které potřebujeme, máme samozřejmě problém.

V čem byla příčina?

Nevím. Hodně jsme drželi puk, my útočníci jsme se moc nehýbali a obráncům jsme nepomáhali. Beci to neměli komu dávat. Bylo to všechno takové kostrbaté, moc velkých šancí jsme si nevytvořili a na těch pár střel se vyhrát nedá.