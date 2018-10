Hradec nečekaně válí. Co teď naženeme, bude se hodit, řekl Vincour

„Zatím vyhráváme, ale stojíme nohama pevně na zemi. Každý den nasazujeme brusle a jdeme to do práce odmakat,“ komentoval Vincour, jedna z letních posil Mountfieldu, šestou výhru týmu za sebou. Hradec si ji připsal v zápase s Karlovými Vary.

Zatím jste prohráli jen jednou, hned v prvním kole na Spartě, kde jste nedali ani gól. Co se pak změnilo?

Neřekl bych, že by se něco výrazně změnilo. I na Spartě jsme viděli, že šance jsou. Pořád jsme se snažili dělat to stejně a věřili jsme, že to přijde. Pak se to obrátilo a máme i štěstí, puky se k nám odráží. Jsme rádi za body, ty co teď naženeme, se nám budou v závěru rozhodně hodit.

Tým vypadá hodně soudržně, jedna z příčin vašich úspěchů?

Určitě ani. Je tu super parta, nálada je pochopitelně výborná, užíváme si každý zápas a každou chvíli spolu. Musíme to udržet.

Zápas s Karlovými Vary vypadal pohodově, první třetinu jste vyhráli 2:0 a měli řadu dalších šancí, zvládli jste i snížení soupeře na 2:1. Bylo to opravdu tak jednoduché?

To bych vůbec neřekl. Soupeř měl na začátku dvě jasné šance, kdyby alespoň jednu z nich využil, mohl zápas vypadat jinak. A za stavu 3:1 jsme trochu přestali hrát, ale Vary to naštěstí gólově nevyužily. Ale hrály naplno až do konce, výsledek jsme museli hlídat celých šedesát minut.

Hradečtí hokejisté Petr Zámorský (vlevo) a Tomáš Vincour slaví gól.

Takže žádný lehký soupeř, jak by naznačovalo jejich umístění v tabulce?

Soupeř kvalitní. Dokážou přehrávat soupeře a výborně bruslí, rozhodně nepříjemný tým. A z naší strany to ne vždy bylo ideální.