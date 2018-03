Tlak na nás je, ale jsme silnější, tvrdí hradecký kouč Sýkora

Přesto hlavní kouč hradeckého Mountfieldu Václav Sýkora věří, že tohle všechno, stejně jako tlak z toho, že vedení klubu očekává od sezony výrazný úspěch, nebude pro jeho mužstvo hned ve čtvrtfinále nepřekonatelnou překážkou.

„Na tým určitý tlak je, ale zase je pravda, že mužstvo je oproti loňsku silnější,“ říká zkušený kouč, který před rokem ve čtvrtfinále jako první dovedl hradecký Mountfield k postupu. Tři předcházející přímé postupy do čtvrtfinále Hradec nevyužil a vypadl.

Loni jste slavili bronz, letos se od vás chce ještě víc. Co vy na to?

Považuji to za normální. Klub si dává cíle, kterým věří, že jsou dosažitelné. Je dobře, že se kladou co nejvyšší, každý se chce posunout někam dál. Nějaké uspokojení z předchozí sezóny neexistuje.

Hned na startu ale přichází předloňský šampion a loňský finalista, který navíc hraje v poslední době v pohodě. Máte hodně těžký start?

Hlavně v závěru základní části a i teď v předkole svoji sílu opravdu ukázal. Víme to ale o něm, ostatně jejich výsledky z minulých dvou sezon hovoří za vše.

Nepřekvapilo vás, že se při své kvalitě v této sezoně prosadil až téměř na poslední chvíli, vždyť mu to ani nestačilo na přímý postup do čtvrtfinále?

Oni to ale neměli v sezoně jednoduché. Vedle domácí extraligy hráli také Ligu mistrů, hráli ji dlouho, protože se dostali daleko a zvládali ji výborně. Zároveň si tím ale extraligu hodně ztížili, protože soustředit se na mezinárodní konfrontaci a do toho zvládat extrémně vyrovnanou extraligu není jednoduché. Když se v závěru mohli soustředit jen na extraligu, šli nahoru a nakonec jim na čtvrtfinále chyběl jediný gól.

V čem je podle vás největší síla Liberce?

Hraje organizovaně jak v obraně, tak i v útoku. Zvládá rychlé přechody z ofenzívy do defenzívy a naopak. Jeho hráči se hodně tlačí do branky soupeře a v předbrankovém prostoru jsou nebezpeční. Zapomenout se nedá na jejich přesilovky a k tomu všemu mají i kvalitního brankáře.

S Libercem máte v této sezoně vyrovnanou bilanci, podobně jako v minulosti většinou dominovaly domácí týmy. Bude i nyní domácí prostředí rozhodující?

Výsledky ze základní části by na to ukazovaly, ale play off je přece jen trochu jiná soutěž. Navíc i když letos vyhrávali jen domácí, snad s výjimkou prvního zápasu v Liberci, který byl vůbec prvním v celé extralize, šlo o velmi vyrovnaná utkání.

Liberec byl v této sezoně doma výrazně lepší než venku.

To je pravda, doma byl suverénní, zatímco zvenku tolik bodů nevozil. Tohle býval i náš problém, ale v této sezoně se nám podařilo bilanci doma a venku prakticky srovnat.