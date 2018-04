Dík Pavlíkům: jeden zachránil, druhý rozhodl. A Hradec dál žije

„Brácha na bráchu, že?“ glosoval Filip, starší z obou hrdinů Hradce Králové.

Byl to on, kdo obětavým zákrokem odvrátil hořký konec sezony. Za nepříznivého stavu 1:3 na zápasy musel Hradec zvítězit, jenže pár sekund před koncem třetí třetiny sahali po triumfu hosté.

Na kostce nad ledem svítilo skóre 2:2, když po ráně třineckého veterána Lukáše Krajíčka mířil kotouč do domácí branky. Pavlík však na poslední chvíli vleže hokejkou zasáhl.

„Tam jsme unikli hrobníkovi z lopaty. Všichni jsme na střídačce zatajili dech. Říkali jsme si, že mohlo být po sezoně,“ popisoval kritickou chvíli jeho jmenovec Radovan.

Jak viděl zdánlivě beznadějnou situaci sám Filip? „Už mi nic jiného nezbývalo než ten puk odpálit. Nějak jsme se tam s Jiřím Polanským zaklínili hokejkami, naštěstí se kotouč odrazil ke mně a já ho trefil.“

Rázným máchnutím hole zahradil Třinci, svému mateřskému klubu, cestu do finále. Po 60 minutách napínavého hokeje tak platilo skóre 2:2 a hrálo se dál.

V čase 65:59 přišla chvíle pro mladšího z Pavlíků. Mládežnický reprezentant si najel mezi kruhy a prudkým švihem poslal kotouč na třineckou branku. Hrubec nestačil reagovat. Gól! „Jsem moc rád, že mu to tam padlo a dal vítězný gól,“ měl radost z „bráchova“ zásahu Filip.

„Je to sen, zvlášť když tu hrajete odmala,“ vyznal se Radovan. Hradecký rodák, který se právě pod Bílou věží vyučil hokejovému řemeslu. Před mikrofony a televizními kamerami stále rozdýchával nejdůležitější trefu své kariéry.

„Dal jsem nějaké důležité góly, když jsme postupovali na mistrovství, ale to bylo v mladším dorostu. Tohle je víc,“ bilancoval a hlavou se mu honily myšlenky na šestý zápas. „Nemáme už kam couvnout, musíme hrát nadoraz. Jedeme do Třince, ale ještě není konec. Chceme to tam urvat a vrátit sérii do Hradce,“ burcoval.

Nepůjde o lehký úkol. Vždyť obrat z 0:3 na zápasy v historii extraligového play off ještě nikdo nikdy nepředvedl. Sám Hradec se o náročnosti této mise přesvědčil před třemi lety, kdy se marně pokoušel překlopit čtvrtfinále se Spartou.

Ani jeden z Pavlíků se však minulostí odradit nenechá. „Někdo zkrátka musí být první, chceme to dokázat,“ říká odhodlaně Radovan. „Jedeme tam vyhrát,“ přitakal Filip.