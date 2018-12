Hokejový Hradec veze z Vítkovic dva body: Kluci ukázali charakter

Jenomže pak přišly velké chvíle hradeckého útočníka Mateje Pauloviče. Nejprve právě osm v vteřin před koncem základní hrací doby vyrovnal na 4:4. Stalo se tak ve chvíli, kdy Hradec sice hrál bez brankáře, ale jen v pěti hráčích v poli, protože na trestné lavici seděl vyloučený útočník Rákos.

Další hvězdnou chvíli si Paulovič nechal na samostatné nájezdy, které následovaly po prodloužení, v němž rozhodnutí nepadlo.

Paulovič se ke slovu dostal až v osmé sérii, v sedmi předcházejících byli na každé straně úspěšní dva střelci. Paulovič se rozjel a střelou nad beton brankáře Dolejše dal třetí gól svého týmu v nájezdech.

Protože poté domácí Roman hradeckého gólmana Maxwella už nepřekonal, bylo rozhodnuto, Hradec si odvezl dva body a dál se na čtvrté příčce drží mezi nejlepšími. „Do Vítkovic jsme jeli s cílem prolomit naši nepříjemnou venkovní bilanci, dva body jsou super,“ komentoval výsledek Tomáš Martinec, hlavní kouč Mountfieldu.

Zápas to byl co se týká skóre divoký. Hradec už za necelých devět minut vedl 2:0, jenomže domácí ještě v první třetině snížili, ve druhé vyrovnali a v úvodu třetiny udeřili. Dvěma brankami hned v její úvodní minutě dokonali obrat a nakročili k zisku tří bodů.

„Měli jsme do utkání skvělý vstup. Škoda situací, ze kterých Vítkovice vyrovnaly, pak byly lepší. A do poslední třetiny jsme měli přímo hororový vstup,“ popisoval Martinec průběh zápasu. Jím vedený tým ale vstup do poslední třetiny nezlomil, byť se k vyrovnání propracovával velmi těžko.

Nejprve Koukal v 52. minutě snížil a pak přišlo již výše popsané Paulovičovo vyrovnání. „Kluci ukázali charakter, byť se remizovat podařilo se štěstím. V nájezdech jsme pak byli šťastnější,“ pochválil své hráče trenér Martinec.

Na Hradec nyní čeká náročný týden, který v neděli vyvrcholí v Pardubicích druhým derby letošní sezony. Už v úterý ale na východ Čech přijede vedoucí Třinec a v pátek Mladá Boleslav.