Hradecký obrat vítkovického Výtiska zamrzel: Měli jsme to udržet

Nepovedený jak začátek, tak i konec základní hrací doby stál vítkovické hokejisty lepší výsledek. V bitvě třetího se čtvrtým celkem extraligové tabulky prohrávali s Hradcem Králové v 9. minutě už 0:2 a vítkovičtí trenéři odvolali z branky Patrika Bartošáka.

Vítkovičtí se vzchopili, vyrovnali, na začátku třetí třetiny odskočili na 4:2, ale v čase 59:52 přišla další chyba a srovnání na 4:4. V prodloužení gól nepadl, v nájezdech byli domácí horší a prohráli 4:5.

„Zvedli jsme se, srovnali jsme na 2:2, odskočili, měli jsme více šancí. Ale prohráli jsme. To se nám nesmí stávat. Musíme to udržet za tři body,“ litoval vítkovický kapitán Jan Výtisk, autor první branky domácích.

„Jen jsem to nahodil na gólmana. Dobrou práci udělal Zdrahoš (Patrik Zdráhal), projel před ním. Gólman nic neviděl, propadlo to tam,“ líčil Výtisk, který se pak výjimečně vyskytl i v přečíslení, šanci však neproměnil.

„Je vidět, že se před bránu soupeře dostanu jednou dvakrát za sezonu. Zakončení podle toho vypadalo. Škoda. Kdybych vystřelil hned, mohl to být gól. Takhle z toho nebylo nic,“ mrzelo Výtiska.

„Po začátku, kdy jsme z našeho pohledu dostali laciné góly, jsme přesto odehráli solidní první třetinu a po 50 minut jsme předváděli dobrý výkon. Jenže na konci jsme začali být pasivnější a to se nám vymstilo. Ztratili jsme zápas, který jsme mohli vyhrát,“ konstatoval vítkovický kouč Pavel Trnka.

Trenéři Vítkovic přitom hráče upozorňovali na nebezpečné situace v obranném pásmu. „Dvakrát jsme nepokryli hráče na středu,“ připomněl Výtisk třetí i čtvrtý gól soupeře.

„I když jsme si to ukazovali, i když nás na to trenéři upozorňovali, dostali jsme z toho gól. Nepohlídali jsme to tam,“ zlobil se Výtisk.

„Ocitl jsem se sám mezi kruhy a krásně jsem to dostal. Když mám říct pravdu: Ani jsem se nedíval na bránu, jen jsem to pustil a padlo to tam,“ líčil svou vyrovnávací trefu Matej Paulovič, který prostřelil Daniela Dolejše v brance Vítkovic pouhých osm vteřin před koncem třetí třetiny.

„Je to škoda. Měli jsme to dotáhnout na tři body,“ posteskl si znovu Výtisk.