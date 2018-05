Brno třetí titul v řadě nezíská, věří liberecká posila Hudáček

Malé cíle si s Libercem nedává. Nemyslí na nic jiného než na extraligový titul. „Měl jsem víc nabídek, ale nakonec jsem vybíral mezi dvěma kluby, Libercem a Brnem. Doma jsem si nakonec se ženou řekl, že Kometa to už potřetí za sebou nemůže vyhrát,“ řekl Hudáček s úsměvem. „Doufám, že jsem si vybral správně a že Brnu v téhle sezoně titul sebereme.“

Sedmadvacetiletý útočník má na kontě účast na pěti světových šampionátech v dresu Slovenska, na klubové úrovni hrál dlouhá léta za Slovan Bratislava nejprve ve slovenské lize a pak v KHL, a poslední tři sezony strávil ve švédském Örebrö.

Českou extraligu si Hudáček zahraje poprvé. Jeho smlouva zní na dva roky a vedení Bílých Tygrů si od něj hodně slibuje. Zkušený forvard by měl nahradit svého produktivního krajana Martina Bakoše. „Nahradit Martina bude velmi těžké, protože tady zanechal dobrou stopu. Mým cílem je ho překonat a získat v Liberci také titul jako on,“ plánuje Hudáček.

Právě s Bakošem své angažmá v Liberci konzultoval a získával od něj informace o klubu. Paradoxně Bakoš nyní zamířil ze severu Čech do Komety Brno. „Já jsem mu to s tím titulem říkal. Ale on je tvrdohlavý. Do Brna chtěl, tak tam přestoupil,“ smál se Hudáček.

O jeho příchodu do Liberce však nejvíc rozhodly rozhovory s trenérem Filipem Pešánem. „Komunikoval se mnou každý den a cítil jsem od něj velký zájem.“ Liberecký kouč však patří mezi kandidáty na post reprezentačního trenéra a sám už se nechal slyšet, že pokud by dostal nabídku, přijal by ji. „Mně je docela jedno, kdo tu bude trénovat. Pokud se bude hrát stejný styl hokeje, jako se hrál v minulých sezonách, tak si myslím, že to bude v pohodě,“ prohlásil Libor Hudáček.

Slovenští hráči patří tradičně k oporám hokejového Liberce. Brankář Ján Lašák a útočníci Branko Radivojevič a Martin Bakoš patřili před dvěma lety ke strůjcům historického mistrovského titulu. Výraznou stopu tu v minulosti zanechali i útočníci Milan Bartovič, Andrej Podkonický, Igor Rataj či Lubomír Vaic.