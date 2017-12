Snad budeme po pauze jak vyměnění, přeje si chomutovský útočník Huml

„Už jsem hrál v mužstvech, kde se nedařilo a přišla těžká období, ale tohle byla hodně dlouhá doba,“ odfoukl si Huml po nedělní domácí výhře 4:2 nad Jihlavou. Kdyby Piráti padli, zřítili by se až na poslední místo extraligové tabulky.

Po 13 kolech slavíte tříbodovou výhru. Co to znamená?

Doufám, že nám to pomůže, potrénujeme a budeme po reprezentační pauze jak vyměnění. Snad vítězství přišlo ještě v pravý čas. Zápasy ubývají, tenhle byl důležitý.

Co vás k úspěchu posunulo?

Všichni si uvědomujeme, kde v tabulce jsme. V kabině byla vidět už od rána chuť, řekl bych až nervozita. Ale hráli jsme zodpovědně do obrany, Jihlava si těžko vytvářela šance. Samozřejmě nějaké náznaky měla. Možná budu subjektivní, ale zaslouženě jsme vyhráli.

Když soupeř srovnal na 1:1, odpověděli jste za 41 vteřin. Klíčové?

Ten gól byl strašně důležitý. Musíme pochválit kluky ze čtvrté pětky. Nechodí na moc střídání a tímhle nám hodně pomohli. Uklidnila nás i branka na 3:1. Zbytek zápasu byl poměrně v klidu až na snížení na 2:3 v power-play. Co k tomu říct, asi si rádi koncovky komplikujeme.

Je dobrým signálem, že jste konečně využili dvě přesilovky?

Na přesilovky jsme se nějak speciálně nepřipravovali, ale řekli jsme si, ať je hrajeme jednoduše s tlakem do brány a bojujeme o puky.

Vítáte reprezentační pauzu?

Nejsme úplně v pohodě, asi je dobré, že trošičku potrénujeme, uzdraví se pár hráčů, kteří nám chyběli. Možná z nás spadne nervozita a začneme hrát s větším klidem. Všichni, kdo na nás proti Jihlavě koukali, viděli, že klid na hokejkách nemáme. Ale fakt jsme bojovali a hráli zodpovědně do obrany.

Mohli jste být poslední, přitom zkraje sezony jste tabulku vedli. Půjdete teď zpátky nahoru?

Tyhle tři body nebudou mít pro nás v tabulce nějaký velikánský význam, ale pořád koukáme do první desítky. Je potřeba hrát dobře jako dnes a body sbírat. A hlídat si i spodek za námi. Musíme si uvědomit, že nemáme zdaleka vyhráno.

Od desítky, která půjde do vyřazovací fáze, vás dělí jen tři body.

Nějaké cíle máme, snažíme se jich držet. Do desítky jsme chtěli od začátku sezony a nehodláme se toho jen tak vzdát. Víme, že budeme muset hrát hodně kvalitní hokej a hodně často bodovat, abychom se do ní zpátky dostali. Ale taky víme, že kvalitu na to máme. Musí se ovšem hodně věcí změnit. Výkony v posledním měsíci a půl nebyly takové, abychom v desítce být měli.

Když už krize přišla, je lepší, že uprostřed sezony než na konci?

To je otázka. Kdybychom měli osmdesát bodů a přišla krize, tak budiž. Možná to tak je, možná ne. Ale body, které jsme ztratili, nám ve finále můžou tak jako tak chybět. Nesmíme si myslet, že krize je zažehnaná. Naopak. Musíme ještě víc makat, protože nás čekají těžcí soupeři a body se ke konci sezony budou sbírat ještě hůř.

Jak vám chybí útočník Tomica, potrestaný na 4 zápasy za faul na pardubického Marosze?

Osobně si myslím, že se rozhodnutí trošičku upraví a bude po pauze hrát. Mára Tomica si dal velkou práci a video hodně zpomalil. Je vidět, že Marosz si to udělal vlastní hokejkou. Kdyby ale scházel další tři zápasy, byla by to velká ztráta.

Už Piráti zaplatili dlužné platy?

Dohodli jsme se, že se k tomu už nebudeme vyjadřovat. Musíme se soustředit hlavně na hokej. Věříme, že všechno bude lepší.