Hynek už není lajdák a Radim posílil. Zohornové teď táhnou Kometu

V extraligovém finále, které Brno rozehraje v sobotu v Třinci (18.20) bude třicetiletý reprezentant fandit mladším sourozencům - sedmadvacetiletému Hynkovi a jedenadvacetiletému Radimovi. Oba už loni byli součástí zlaté party, v letošních vyřazovacích bojích patří ke stěžejním borcům týmu.

Šikovný technik Hynek bodoval ve všech devíti brněnských duelech v play off, s bilancí 6+5 je nejproduktivnějším hráčem Komety.

Ještě víc udivuje mladičký Radim, který v elitním brněnském útoku s Eratem a Hruškou rozhodně není jen do počtu.

„Byla to jen otázka času. Radim měl vždy výborné dovednosti, jemnou motoriku, ale neměl sílu a v rychlosti nedokázal tělo koordinovat. Často po soubojích seděl na prdeli, ale hodně se v tom zlepšil,“ všímá si agent Robert Spálenka.

„Tomáš je hokejově nejzarputilejší a nejsilnější. Hynek je vynikající bruslař se šikovnýma rukama. Nejmladší Radim je mix obou bratrů a dříme v něm obrovský potenciál,“ dodává agent ze Sport Investu, která hokejový rod z Chotěboře zastupuje.

Tam s hokejem trio sourozenců začínalo. „Tenkrát přišel strejda Luboš, jestli mě naši nedají na hokej. V Chotěboři měli málo kluků, tak to zkusili,“ vzpomíná nejstarší Tomáš.

Zohornovi postupně na tamní zimák odeslali i další potomky. Se synky trávili víkendy na zápasech a turnajích. Když nadějná dítka přestoupila do nedalekého Havlíčkova Brodu, stali se z nich navíc ‚taxikáři‘. „Rodiče neměli jiný život než práci a hokej s námi. Za to jim patří veliký dík,“ ví olympionik Tomáš.

Děkovný dopis by do Chotěboře mohla odeslat i Kometa. Duo Zohornů v play off válí!

Kdo by to čekal? Nejmladší a nejvyšší Radim poslední tři sezony pendloval mezi Brnem a jeho farmou v Třebíči, ještě v tomto ročníku si připsal 21 prvoligových startů. „Hodně ale posílil,“ podotýká Spálenka. Vytáhlý útočník dře tak, že ho s trochou nadsázky musí z posilovny v brněnské hale vyhánět.

Přístup k hokeji změnil i starší Hynek, jehož v minulé mistrovské sezoně odeslala Kometa na krátké hostování do Pardubic. Už dřív o něm někdejší trenér Komety Vladimír Kýhos prohlásil, že je lajdák. Další mu vyčítali, že je to leklá ryba.

„Usnul jsem na vavřínech a myslel si, že to půjde samo. A ono to nešlo,“ přiznává Hynek, jenž za Kometu hraje už od roku 2011. Extraligovou sbírku medailí zkompletoval loni.

Ve volných dnech vášnivý rybář při zlaté jízdě play off prchal do přírody, s parťákem Dočekalem trávil chladné noci koncem března za Brnem u rybníka ve stanu. „Když jim to pomůže, ať si spí klidně na nádraží,“ utrousil o nich bývalý spoluhráč Vojtěch Němec.

I tohle dostává Hynka Zohornu do pohody. Řadí se k nejužitečnějším hráčům celého play off. „Je radost se na něj dívat,“ žasne starší bratr Tomáš, který po sezoně v KHL kurýruje bolavé koleno, kvůli němuž se omluvil i reprezentačnímu kouči Jandačovi.

Jméno Zohorna by se však na mistrovství světa mohlo objevit. „Snad pan Jandač dá Hynďovi šanci,“ věří nejzkušenější Zohorna. „A třeba se jednou v národním týmu potkají všichni tři,“ prorokuje Spálenka.

Zahrát si v jednom mančaftu? „Náš velký sen,“ poví za sourozenecké trio Tomáš. Jeho Chabarovsk už dříve pečlivě sledoval Hynkovy výkony. Kdo ví, třeba se skutečně jednou sejdou...

Teď však Hynek s bratrem Radimem cílí na extraligovou obhajobu.