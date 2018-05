Zahnat brněnskou nostalgii. Finská změna mi prospěje, věří Hynek Zohorna

Zklamání z vyřazení z výběru pro mistrovství světa mu tak brzo překrylo potvrzení toho, o co v této sezoně usiloval.

„Do světa jsem se chtěl podívat už loni po titulu. Podařilo se to letos. Jsem za to moc rád. Chtěl jsem si to zkusit ve Finsku nebo ve Švédsku, a když přišla nabídka z Finska, neváhal jsem,“ řekl spokojený útočník.

V play off se stal s osmi góly nejlepším střelcem, což bylo potvrzení jeho výborných výkonů za delší období. S Martinem Nečasem a Alexandrem Malletem vytvořil Zohorna vynikající útočné trio, oplývající pohybem, sebevědomím na puku a energií.

To všechno hovořilo pro to, že pokud jeho další kroky povedou do zahraničí, severské země mají prioritu.

„Finská liga se hraje nahoru dolů, rychlost je tam obrovská. Doufám, že mi to nahraje do karet a prosadím se tam,“ přeje si 27letý borec.

V Lahti by se měl potkat s brankářem Jakubem Škarkem, u kterého bude ještě záležet na tom, jak si povede na draftu do NHL. Navazovat by měli na úspěšné působení obránce Libora Šuláka, který se v týmu Pelicans chystá na NHL.

Hynek Zohorna při letní přípravě Komety Brno.

Po tom pošilhává i Zohorna. „Severský hokej je svojí kvalitou dobrou průpravou na NHL. Proč by se to nemohlo podařit?“ ptá se. Draftovaný však není a v zámořských soutěžích nepůsobil ani jako mladší.

Finští manažeři ho sledovali už během sezony, na přelomu roku se byli podívat na několik zápasů. Pak dorazili znovu během play off. „Když dá člověk osm gólů, hned je na něho jinak vidět,“ tuší Zohorna.

První zmínky o jeho přestupu do Lahti se na finských webech začaly objevovat 22. dubna, tedy v den závěrečného finále extraligy, a postupně byly informace konkrétnější, až je ve středu potvrdili jak hráč, tak jeho agentura Sport Invest, i Pelicans Lahti.

„Hynek letos konečně naplno prodal svůj bruslařský talent, výborné krytí puku a variabilitu. Hynek je strašně nedoceněný hráč. Může hrát na obou křídlech, v centru, přesilovky, oslabení, všechno. Já tvrdím, že Hynek je nejkomplexnější hokejista, který v extralize je. Musí to ale chtít uplatnit. Někdy je potřeba ho nakopat do zadku,“ řekl o svém nyní již bývalém svěřenci minulý týden Libor Zábranský, šéf Komety.

S Šulákem se Zohorna v Lahti nepotkal, minuli se i na reprezentačním srazu. O Finsku se ale bavil s Janem Hruškou, centrem Komety, který si v minulé sezoně SM-liigu krátce vyzkoušel v Kärpätu Oulu.

„Říkal mi, že když tam byl, měli světlo tak na pět hodin za den. Zvykl si, ale začátky prý byly deprimující. I proto jsem rád, že jdu do Lahti, města nějakých 100 kilometrů od Helsinek. Tohle bude lepší,“ doufá rodák z Chotěboře.

S předstihem začal navštěvovat kurzy angličtiny a vyhledává anglicky mluvené filmy s českými titulky, aby se před nástupem v Lahti rozmluvil. S tím, že by se naučil finsky, pro jistotu moc nekalkuluje.

V souvislosti s tím od sebe odhání nostalgii. V Kometě byl sedm let, má s ní dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz, vypracoval se v jednoho z jejích klíčových hráčů.

„Těch mých 400 zápasů, to už je slušná porce. Vím, že mi změna prospěje, ale našel jsem v Brně druhý domov. My tři praváci (s Nečasem a Malletem) jsme si na sebe neskutečně zvykli, hráli jsme dobrý hokej. Byla to skvělá souhra,“ rekapituluje.