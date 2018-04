MS V HOKEJI

Ve středu ráno žuchly na ruzyňském letišti dva bágly se znakem brněnské Komety. Jakub Krejčík a Hynek Zohorna, nejčerstvější posily hokejové reprezentace z řad tuzemských šampionů, se hlásili na srazu před odletem na Švédské hokejové hry. Mistrovské oslavy museli rychle vstřebat, sezóna jim totiž nekončí - zabojují o účast na květnovém MS v Dánsku.



Ještě rychleji než Krejčík se musel otřepat Zohorna. Až v úterý ve čtyři hodiny odpoledne se dozvěděl o zájmu národního týmu, ve středu po deváté už se vítal na letišti s členy realizačního týmu. „Dva dny se slavilo, bylo to pěkné. V úterý už jsem ale přepnul.“

Byly oslavy náročné?

První den ano, pak už je člověk utahanější a některé věci raději vynechá... Taky jsme si stihli zarybařit s Martinem Dočekalem. Užili jsme si to. Celé úterý jsem ale věnoval odpočinku a teď jsem připraven.

Šetřil jste se při oslavách s ohledem na možnost pozvánky?

Ani ne. Jak jsem řekl, Kubovi i Martinu Nečasovi volali už v pondělí, mně teprve včera (v úterý).



Musel jste kvůli nečekané pozvánce narychlo měnit plány?

Ani ne, akorát v Brně bylo setkání s primátorem, v sobotu bude tým na „Zelňáku“ společně s fanoušky slavit mistrovský titul. Tyhle akce budu muset oželet. Zažil jsem je už loni, vím, jak pěkné to bude. Ale teď, když letím na turnaj do Švédska, mi to nevadí.



Měl jste čas i přes finále sledovat národní mužstvo?

Viděl jsem dva zápasy z turnaje v Pardubicích. Víc jsem toho nestihl. Byly to těžké zápasy, fakt fofr. (směje se) A na to se těším.



Byla finálová série dobrou přípravou na rychlý mezinárodní hokej?

Finále mi zase tak rychlé nepřišlo. Oba týmy už toho měly hodně za sebou, z mého pohledu bylo v sezoně dost rychlejších zápasů.



Co chcete na mezinárodní scéně ukázat?

Hru, kterou jsem razil v Kometě. Jsem bruslivý typ hráče, to se ode mě asi také bude očekávat.



Máte v hlavě světový šampionát?

Spíš ne. Chci se hlavně soustředit na čtvrteční zápas se Švédy, odmakám to stejně jako v Brně. Možná budu trochu nervózní, ale to asi každý.

Reprezentačního kempu jste se zúčastnil i před dvěma lety, ale nedostal jste šanci. Mrzelo vás to?

Tam jsme vlastně jen tři týdny trénovali, a jakmile se připojili další hráči, jiní se museli sbalit. Bohužel.



Mrzí vás, že kvůli zranění není ve výběru i bratr Tomáš?

S Tomem jsem o tom mluvil, je to velká škoda. Bylo by to příjemné.

Plnovous souvisí s titulem, nebo se neholíte vůbec?

Já se ještě neměl čas oholit... Ale Jakub Krejčík vzal s sebou holicí strojek, takže si ho asi půjčím.