Hledá se parťák pro Krejčího. Boston touží získat Kovalčuka

Jestli někdo pochyboval, zda o Kovalčuka bude v NHL zájem, pletl se. Ruské křídlo v posledních dnech naopak vybírá z nabídek, které se předhánějí v lukrativnosti.

Konkurence trhu Vedle Bruins se o Kovalčuka zajímají také Vegas Golden Knights, San Jose Sharks, Los Angeles Kings a New York Islanders. Islanders ovšem stále čekají, jak se vyvine situace okolo kapitána Johna Tavarese.

Dostatek peněz je samozřejmostí, Kovalčuk navíc kouká po ambicích klubů a po vlastní roli, kterou by v týmu plnil. „Jako by vybíral z jídelního menu,“ popisuje manažer Bruins Don Sweeney.

Otázka, jak po pěti letech zvládne přechod z KHL, kde hájil dres Petrohradu, minimálně Boston neznepokojuje. Příklady nachází v Jaromíru Jágrovi (tříleté angažmá v Rusku) či Alexandru Radulovovi, který z NHL odešel dokonce na osm let a teď v zámoří platí za hvězdu.

Pro Sweeneyho je důležitá Kovalčukova vítězná nátura. Vždyť do NHL přichází jako olympijský vítěz a dvojnásobný mistr KHL. S titulem mistra světa mu chybí už jen Stanley Cup, aby se po vzoru kamaráda Pavla Dacjuka připojil do klubu výjimečných, do tzv. Triple Gold Clubu.

A vedle touhy po vítězství je klíčový ještě jeden faktor - ohromující, svižná a přesná střela. Spolu s přednostmi v podobě velkého těla a oddaností k hokeji zatím v představách vedení Bruins tvoří ideálního parťáka pro kreativního Davida Krejčího.

Jistě, představy se velmi často nenaplní, velké zklamání panuje po nepovedeném pokusu spojit Krejčího s Rickem Nashem, jehož po únorovém přestupu z New York Rangers zastavilo brzké zranění. Boston přitom za Nashe obětoval mimo jiné první kolo draftu 2018.

Kovalčukovi však asi Sweeney věří o něco víc. „Nemám o něj obavy. Je to úspěšný, silný a schopný střelec s unikátním talentem, který by k nám zapadl.“

Nash jako záložní plán B Sweeney se ohledně Ricka Nashe, jenž se 1. července stane volným hráčem, vyjadřuje překvapivě otevřeně. „Mluvíme s ním, má čas na rozmyšlenou a jsme k tomu otevření. Pokud bychom však měli štěstí a podepsali Kovalčuka, dveře Nashovi zavřeme. Nezvládneme finančně oba hráče, pokud neuděláme nějakou výraznou změnu,“ říká Sweeney a naráží na záměr vyměnit Davida Backese.

Respektive zapadl do druhé lajny ke dvojici Krejčí - Jake DeBrusk, která vedle sebe elitního střelce potřebuje. Navíc by mohla zůstat pohromadě pravděpodobně nejlepší lajna právě skončené sezony (Marchand, Pastrňák, Bergeron).

Právě Bergeron by mohl pomoct při vyjednávání s Kovalčukem. „Pokud bude třeba, pomůžu. Nečekal jsem, že by se někdy chtěl vrátit, ale považuju ho za skvělého hráče,“ říká 32letý Bergeron.

„Ilja nabídku smlouvy dostane. Věřím, že o nás má vážný zájem. Při rozhovoru byl neústupný v hledání té pravé role, ptal se nás a chtěl vědět důvody, proč by k nám hodil. To svědčí o jeho svědomitosti,“ těší Sweeneyho.

Ani dvanáct milionů za dva roky, které Kovalčuk žádá, by nemělo být problémem. Šéf NHL Gary Bettman ve čtvrtek prozradil, že platový strop NHL se zvýší ze 75 na 79,5 milionů, čímž se opět zvětší možnosti bohatších klubů.

Teď už záleží jen na ruském útočníkovi, jestli si z „jídelního menu“ vybere Boston Bruins.