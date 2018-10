Návrat ztraceného Ilji. Kovalčuk se pokouší o jágrovský comeback

Na podzim 2011 se devětatřicetiletý Jaromír Jágr do NHL vrací v uniformě Philadelphia Flyers. A v říjnu 2018 se Ilja Kovalčuk v pětatřiceti znovu objevuje ve slavné lize coby člen Los Angeles Kings.

Kovalčuk v noci k výhře 4:2 nad Detroitem přispěl dvěma asistencemi

Jágrův comeback se povedl. Mezi elitou vydržel přes šest let, posbíral 322 bodů, zahrál si finále Stanley Cupu a přesvědčil kdekoho, že není přeplácená primadona, kterou hokej vlastně nebaví.

Kovalčuk se pokusí o něco podobného. Po pěti sezonách v Petrohradu se na další tři upsal Kings (za 18,75 milionu dolarů). Se ženou a čtyřmi dětmi si pronajal dům v Beverly Hills. V první lajně se pokouší sladit s centrem Anžem Kopitarem.

Hledal klub, v němž by mu přidělili důstojnou roli. Město, ve kterém by se líbilo jeho rodině. Tým dostatečně silný, aby se mohl ucházet o Stanley Cup.

„V Rusku jsem dosáhl všeho, po čem jsem toužil,“ citovala jej stránka ESPN.com. „Především jsme vyhráli olympiádu, což byl můj hlavní cíl. Myslím, že mi v nádrži zbyla nějaká šťáva. Hodně věcí se tu změnilo, ale je skvělé, že se mi podařilo získat angažmá v Los Angeles. Těším se.“

V kariéře posbíral řadu trofejí. Kromě olympijského zlata vlastní titul světového šampiona, dobyl Gagarinův pohár, pózoval s Richard Trophy pro krále kanonýrů NHL.

Ruský hokejista Ilja Kovalčuk se raduje z olympijského zlata z Pchjongčchangu.

Do jara 2013 vydělal v zámoří přes 50 milionů. Dalších 77 „mega“ poté nechal na stole v New Jersey, když požádal o předčasné ukončení kontraktu. V přísně vedeném mužstvu Devils se necítil dobře. Porušoval pravidla, za zmeškanou schůzku byl na jeden zápas vyškrtnut ze sestavy. Nezapadal do systému.

„Občas je těžké přečíst jeho styl. Strašně rád jde jeden na jednoho a talent na to má. Ale je potřeba, aby si uvědomil, že hokej je týmová hra,“ prohlásil tehdejší spoluhráč Patrik Eliáš.

Pověst solitéra za ním vlála při jeho dravých průnicích po křídle. V rozhovoru pro iDNES.tv ji nedávno potvrdil též kouč Miloš Říha, jenž Kovalčukovi šéfoval v Rusku. „Má jednu zvláštní vlastnost. Chce za každou cenu bodovat a rozhodnout. Když v utkání neudělá ani asistenci, začne nervovat, dostává do stresu sebe i ostatní.“

Jaký je, poznal při působení v Petrohradě taky český útočník Roman Červenka. „Bydleli jsme kousek od sebe na jednom z ostrovů,“ řekl MF DNES. „Po všech tripech mě z letiště vozil domů. Čekal na nás jeho speciálně upravený bourák s řidičem. Mohli jsme si natáhnout nohy, měl tam televizi. Jako byste v letadle seděl v byznys třídě.“

Většina ruských hokejových hvězd se na veřejnosti chová spíš nepřístupně. Bohatýr z města Tveru ležícího na řece Volze a na trati mezi Moskvou a Petrohradem není výjimkou. I takový frajer ovšem minulý týden před ostrou premiérou v dresu Kings přiznal, že s ním cloumá tréma.

„Připadám si podobně jako před prvním mačem za Atlantu,“ připomněl říjen 2001, kdy vkročil do NHL. „Cítím nervozitu, vzrušení. Všichni příbuzní budou v hledišti, bude to pro mě jedinečný večer.“

Po mnohdy rozvláčném kroužení na širokých hřištích ve vlasti si znovu zvyká na užší americká kluziště a zběsilé tempo na nich. Musí se v lecčems přizpůsobit. Už v přípravě na něj například udělala dojem rozměrnost arén v Anaheimu a Los Angeles.

„Po letech v KHL se mi zdálo, že nastupuju na fotbalový stadion,“ poznamenal s úsměvem. Děkoval zaměstnancům Kings za vlídné přijetí. Rovněž publikum ve Staples Center jej v pátek přivítalo hromovým aplausem.

Ilja Kovalčuk z Los Angeles střílí na branku Vancouveru.

Úvodní utkání nepřineslo kýžený výsledek. Domácí podlehli San Jose Sharks 2:3 po prodloužení. Autor 417 branek v NHL nebodoval. Otráveně ovšem nepůsobil. Do příštích zápasů sliboval lepší výkon.

Kouč John Stevens chválil jeho souhru s Kopitarem. Třeba se starší a moudřejší Kovalčuk opravdu změnil. A jako Jágr si za Atlantikem vyleští ne úplně lichotivou reputaci.