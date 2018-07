Kašlu na pláže, chci vyhrát. Kovalčuk se vrací do NHL pro Stanley Cup

Vyhrát mistrovství světa, olympiádu a NHL. To jsou kritéria, která jsou nezbytná pro členství mezi hokejovou smetánkou. 28 hráčů čtyř národností tuto podmínku splňuje. Deset Kanaďanů, devět Švédů, dva Češi (Jaromír Jágr a Jiří Šlégr) a sedm Rusů. Kovalčuk chce být osmým, první dvě položky už má odškrtnuty.

„Mohl jsem se vrátit už před rokem, ale když jsem se dozvěděl, že NHL nepustí hráče na olympiádu, s nikým jsem ani nejednal,“ vysvětlil Kovalčuk v rozhovoru s Championat.com.

Nelitoval, ruští hokejisté (na ZOH pod označením Olympijští sportovci z Ruska) ve finále přetlačili Německo a po 26 letech slavili zlato pod pěti kruhy. Kovalčukova olympijská mise byla splněna.

Po skončení play off KHL, z něhož Petrohrad vypadl překvapivě už v semifinále, se mohla naplno roztočit vyjednávání klubů NHL s hvězdným ruským útočníkem. Zálusk si na něj prý dělala skoro polovina ligy, nejčastěji se zmiňovali New York Rangers.

„Jednal jsem s 13-14 týmy. Všem jim chci poděkovat, ale nelze se každému zavděčit. Udělal jsem to nejlepší rozhodnutí pro sebe a svoji rodinu,“ pochvaloval si Kovalčuk nové působiště. S Los Angeles podepsal na tři roky za téměř 19 milionů dolarů.

Vrátí se Los Angeles s Kovalčukem na výsluní?

S týmem, který v poslední dekádě patří k těm nejúspěšnějším, v posledních ročnících ovšem chřadl. Po triumfech v letech 2012 a 2014 se Kings jen dvakrát podívali do play off, pokaždé skončili v prvním kole.

„Ale pořád je tam dost hráčů, kteří zvedli Stanley Cup nad hlavu. Ať už výborný Jonathan Quick v bráně nebo lídři Anže Kopitar a Drew Doughty,“ podtrhl vítězné jádro 35letý Rus. „Pár z nich mi už psalo a přivítalo mě v týmu, což mě těší.“

Na zkušenosti šampionů nová akvizice týmu z LA sází. „Při rozhodování jsem neřešil pláže ani velikost města. Nejdůležitější pro mě byla šance na úspěch,“ utvrzoval Kovalčuk.

NHL vládne mládí, Los Angeles ale byli v minulém ročníku po Detroitu a Ottawě třetím nejstarším mužstvem ligy. „A teď tam budu nejstarší já,“ usmíval se Kovalčuk. O něco mladší jsou Nate Thompson, Dustin Brown, Jeff Carter nebo Dion Phaneuf.

Ilja Kovalčuk (uprostřed) v objetí spoluhráčů z New Jersey. Z týmu v roce 2013 předčasně odešel.

Kovalčuk ale věděl moc dobře, do čeho jde. Při jednáních s vedením klubu se poctivě vyptával na hráče a styl celého týmu. „Chtěl jsem hlavně zamířit tam, kde je o mé služby zájem. Nechtěl jsem být jen přítěží. Kings mě chtěli, což sehrálo ohromnou roli.“

Posledním Kovalčukovým zámořským působištěm bylo New Jersey, které padlo ve finále před šesti lety právě s Los Angeles. Rus odehrál ještě jednu sezonu za Devils, aby pak prchl do KHL ve čtvrtém roce megalomanské smlouvy, kterou podepsal na 15 let.

„Hodně kluků z finálové sestavy odešlo, mužstvo prošlo velkou obměnou. Rozhodl jsem se tehdy, že se vrátím do Ruska,“ komentoval stručně incident, který mu dost fanoušků předhazuje dodnes.

Kovalčuk si jde přesto za svým. Ví, že má poslední šanci zabojovat o Stanley Cup.