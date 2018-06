Kovalčukova touha po NHL: žádá plat šest milionů, pak se týmu oddá

Podle spekulací tamních expertů má blízko k New York Islanders a platu kolem šest milionů dolarů.

Ilja Kovalčuk věří, že v kanadsko-americké soutěži dokáže znovu uspět, že mu odchod do Ruska, kde pět let hájil SKA Petrohrad, herně neuškodil. „Nikdy bych se nevracel, kdybych pochyboval,“ nevšímá si kritiky. „Chci dávat góly a hrát pro tým, který ve mě bude věřit. Já mu na oplátku dám vše, aby pocítil hrdost a úspěch. Ještě v sobě mám čtyři roky, kdy dokážu hrát na nejvyšší úrovni.“

„Proto tu jsem,“ vysvětluje komentátorovi Darrenu Dregerovi z TSN.

Vše pro rodinu. A peníze? Když z NHL přes nelibost fanoušků Devils odcházel, zbývalo mu ze smlouvy dvanáct let a skoro 80 milionů dolarů. Odvolával se na rodinu. Prý mu chyběla. Už nezáleží na tom, že Kovalčukova sestra pro ruská média následně prohlásila, že si v KHL Ilja alespoň vydělá více peněz než v NHL. Pro TSN ruský útočník opět zdůraznil, jak je pro něj rodina důležitá. „Dělám to pro ně. Chci jít příkladem!“

Za pět let v Rusku stihl dvakrát ovládnout KHL, získat zlato na olympiádě a stříbro na mistrovství světa. Stanley Cup je další meta. „Byl jsem v Americe dlouho, vím, co to obnáší,“ připomíná Kovalčuk sezonu 2011/12, kdy s New Jersey dokráčel až do finále.

Od dubna 35letý ruský útočník může vyjednávat podmínky smlouvy. Ačkoliv s podpisem a oficiálním posvěcením musí počkat do 1. července, kdy se otevře trh hráčů, vypluly na povrch bližší informace o tom, co Kovalčuk žádá.

Klub s šancí na zisk Stanley Cupu a dvou až tříletá smlouva s platem, jaký má Patrick Marleau. Tedy přes 6 milionů dolarů.

To bude práce pro agenta J. P. Barryho, který pro server The Athletic řekl, že je v kontaktu nejméně s osmi kluby. „Chceme se rozhodnout kolem draftu (22. a 23. června),“ přiblížil Barry, jenž je zároveň agentem Johna Tavarese.

Čímž se situace stává ještě zajímavější. Kapitán New York Islanders je totiž také bez smlouvy a zatím to vypadá, že bude chtít vyzkoušet trh volných hráčů.

„Islanders se smířili, že o Tavarese přijdou. Proto najali na post prezidenta hokejových operací Loua Lamoriella. A moje intuice mi říká, že Kovalčuk je také v plánu.“ Tuto myšlenku zveřejnil na svém twitteru novinář Elliotte Friedman.

A právě Lamoriello zůstal s Kovalčukem v kontaktu i po odchodu z NHL. „Párkrát jsme se viděli. Mluvili jsme spolu. Patří mezi lidi, které nechcete ztratit. Poradí vám. Je úžasný,“ nešetří chválou na Lamoriella.

Kovalčuk mu zároveň vděčí za to, že mohl z NHL před pěti lety odejít bez větších potíží.

„Myslel jsem si, že se na olympijské hry v Soči připravím lépe v Rusku. Byl můj sen vyhrát zlato. New Jersey tehdy navíc mělo problémy s penězi a nejasnostmi okolo vlastníků. Pro obě strany šlo o dobré rozhodnutí a oceňuji, jak to Lou zvládl,“ vzpomíná.

Méně už rozhodnutí odejít samozřejmě oceňují fanoušci Devils. A když se teď Kovalčuk vrací, o to víc pikantní bude, pokud opravdu zamíří k rivalům do Islanders. Případně je veřejným tajemstvím, že o jeho služby stojí i sousední klub, Rangers.

Návrat Kovalčuka bude jednoznačně třaskavou událostí, ať zamíří kamkoliv. Zatím však finále Stanley Cupu může sledovat pouze u televize. „Přeju Washingtonu. Celé Rusko přeje úspěch Ovečkinovi a dalším Rusům v týmu.“