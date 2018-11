Byla povinnost ty šance proměnit, řekl plzeňský Indrák po hattricku

„Hattrick hero - Třígólový hrdina“, tohle heslo visí na oficiálních stránkách Ligy mistrů. „Byla to skvělá práce Kodyho (Kodýtka) s Ebym (Eberlem). Oba pro mě strašně moc pracovali, pro mě už byla povinnost ty šance proměnit. Gratulace patří jim, ne mně,“ skromně hlásil 23letý Indrák po výhře 6:1.

Připsat si hattrick ze čtvrté formace, to je pěkný kousek. Jak jste gólové situace viděl?

Při prvním mi puk při střele sjel z čepele, pak jsem to ještě dorazil. Druhý, to byla skvělá akce Jakuba Kindla, který mi to dal před prázdnou branku. A výborný pas mi pak poslal také Lukáš Kaňák, já si jen počkal na pohyb gólmana a pak to dával do odkryté branky.

Úvodní osmifinále jste zvládli skvěle, kde byl základ?

Konečně nám tam napadaly góly. Říkáme si to pořád, že koncovku musíme zlepšit. Všichni doufáme, že jsme to teď zlomili. Teď chceme kvalitně potrénovat a připravit se na další extraligové zápasy.

Tam jste v horší situaci, nabrali jste čtyři porážky v řadě...

Teď jsme to zastavili v Lize mistrů. Bude důležité o reprezentační pauze zamakat, naladit se na extraligu a začít sbírat body zase i tam.

Vnímali jste v Bolzanu i podporu plzeňských fanoušků?

Samozřejmě, byli hodně slyšet. Byli úžasní, smekám klobouk. Jeli nás podpořit takhle daleko a hned po zápase je čekala dlouhá cesta domů. Moc jim za to děkujeme.

Bude po výhře 6:1 odveta za dva týdny pouze formalitou?

Hotovo není, jsme teprve v polovině. Až se zápas bude blížit, připravíme se na něj pečlivě. Teď ale myslíme na krátký odpočinek, vyčistíme si hlavy. Pak se zase vrhneme do tréninku a připravíme se na nejbližší zápasy v extralize.