Po hokejové legendě Hlinkovi pojmenovali planetku

Jako by se vrátil čas. Bolestně smutné pohledy hokejových legend, věnce položené u sochy a fotografie Ivana Hlinky,...

OBRAZEM: Hlinka jako hráč, kouč či golfista. Vážný, křepčící a s charismatem

Je to už neuvěřitelných 10 let, co český hokej přišel o jednu ze svých ikon. Legendární útočník a trenér Ivan Hlinka...