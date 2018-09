Máme beky s parametry skoro na NHL, na tom musíme stavět, tvrdí Huml

„Uvědomujeme si, že nemáme tak technicky vybavený tým jako přední kluby. Takže my musíme hrát fyzický hokej, náročný do těla, pracovitý. Být nepříjemným soupeřem. Obrana je základ a my máme beky pomalu s parametry na NHL, na tom musíme stavět,“ velí před startem sezony Huml.

V přípravě Piráti střídali dobré výkony se špatnými, hlavně poslední venkovní duely v Litvínově a v Liberci jim nevyšly.

„Domácí zápasy jsme odehráli velice dobře, ale poslední dva venku, to nebylo nic úžasného z naší strany. Aspoň víme, na čem zapracovat. Víme, že hokej, co chceme hrát, umíme. Ale je tu pořád hodně špatných pasáží. I tak mám ale pocity dobré, myslím, že tým je poskládaný dobře. Jen musíme hrát ten náš systém, co si řekneme. Jakmile začneme experimentovat, budeme prohrávat.“

Pirátům letos chybí vyložený lídr, kterým byl v předešlých sezonách Michal Vondrka. A právě Huml by měl být jedním z hráčů, který by měl jeho roli převzít. „Chtěl bych si trošku napravit reputaci z minulé sezony, která nebyla z mojí strany povedená. Beru na sebe zodpovědnost, chtěl bych dát víc gólů než loni.“

I když Humla loni brzdila zranění, jako alibi to nebere. „Patří to k mému věku, jsem zvyklý a na zdravotní problémy se nevymlouvám. Nemyslím si, že by nějak významně ovlivnily moji poslední sezonu. Výkony z mé strany nebyly fakt povedené, cítil jsem se fyzicky dobře, ale nešlo to. Měl jsem světlé momenty, ale horších zápasů bylo moc. To by se hráči v mém věku a s mými zkušenostmi stávat nemělo,“ je sebekritický Huml a přeje si: „Chci být tahounem pravidelněji než loni!“

Po odchodu střelců Vondrky s Poletínem to asi bude nutnost, jinak mohou mít Piráti potíže.

„Jsou tady ale i mladí kluci, s kterými počítáme, že zlepší svoji bilanci. Z jednotlivců nemůže nikdo hráče, jakým je Vondrka, nahradit, on byl a je hvězdou extraligy, takže musí zabrat celý tým. Jako když odešel Červenka. Anebo nějaké góly zkusíme nahradit v přesilovkách, které nám loni nešly,“ nabádá Huml.

Ač Piráti oslabili, ambice zůstávají stejné jako loni: postup do play off. „Víme, kde bychom se chtěli pohybovat, chceme do předkola, což nebude nic snadného. I loni jsme si potvrdili, že můžeme hrát s kýmkoli. Byli jsme schopní porážet Spartu nebo Brno, ale na druhou stranu jsme ztráceli body s týmy kolem nás v tabulce, což nás sesunulo až na 11. místo. Když budeme hrát náš hokej, můžeme čtyři týmy pod sebe dostat,“ věří autor loňských 13 gólů.

Na odchod nemyslel, i když Piráti loni měli finanční trable. „Po minulé sezoně jsem si nemohl vyskakovat, navíc mám tady smlouvu a jsem tu spokojený. Ohledně financí se komunikace zlepšila, věřím, že tohle nás letos ovlivňovat nebude.“