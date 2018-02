Máme se za co stydět, uvědomuje si chomutovský Huml po porážce

„Musíme hrát pořád stejný hokej. Poslední tři zápasy se nám herně docela vydařily, musíme zůstat u systému, co praktikujeme, a víc to prát na bránu,“ burcuje litvínovský útočník František Lukeš, který zkusí poprvé překonat svého bratra Štěpána v brance Chomutova.

Beznadějně poslední Litvínov v neděli přemohl v prodloužení Boleslav; první výhra po 13 kolech!

Piráti, v jejichž aréně se derby koná, urvali bod u lídra Plzně, ale vedli už o tři góly. Od předkola play-off je dělí dva body.

„Nebýt brankáře Lukeše, nemáme ani bod. Co jsme předvedli ve třetí třetině, to jsem dlouho neviděl. Máme se za co stydět, některé věci byly hrozné,“ soptil na webu Pirátů útočník Ivan Huml.

Jde o poslední kolo před olympijskou pauzou, v níž se severočeští rivalové dvakrát utkají i v přípravě: 20. února na Hlinkově stadionu, dva dny nato v Chomutově.