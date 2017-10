Z kata trenéra miliardářem. A to jsme ještě slevili, tvrdí Eichelův agent

Před dvěma lety zaznělo jeho jméno na draftu hokejové NHL jako druhé, Eichela předběhl na nasvíceném pódiu jen Kanaďan Connor McDavid.

Tehdy a možná už o něco dříve se zrodila rivalita, která by mohla definovat budoucí roky NHL.

Zatím vyznívá poměrně jednostranně, z McDavida se stal nový král zámořské soutěže, na jaře sklidil nejednu individuální trofej, blýskl se dosažením stobodové hranice. To Eichel na ledě dlouho chyběl, kvůli zraněnému kotníku přišel o dvacet zápasů.

Poté ovšem i on válel a podle průměru bodu na zápas se našlo jen deset lepších hokejistů. A to ještě velmi těsně - pět promile bodu dělilo kučeravého borce od desátého Leona Draisaitla.

A zároveň také od dvoumilionového bonusu za umístění právě v této společnosti vysoce produktivních hokejistů. „Ale nemyslím na to,“ odmítal zklamání. Jenže zklamaný byl. Nejen kvůli těsně uniklé odměně, ale také z výsledků Buffala.

Klub od Niagarských vodopádů zase prohrával a pohyboval se ve spodních patrech tabulky. Eichel otevřeně kritizoval malou touhu spoluhráčů po vítězstvích, údajně měl mít i značné neshody s koučem Danem Bylsmou. Toužil po větším prostoru na ledě.

Skončil kvůli němu trenér?

Krátce po skončení minulé sezony měl dokonce říct, že v Buffalu nepodepíše novou smlouvu, pokud tam Bylsma zůstane. Zprávu okamžitě vyvracel jeho agent, nicméně Bylsma byl skutečně den poté propuštěn.

„Já si myslím, že se to tak skutečně seběhlo a že Jack požádal o Bylsmův konec,“ tvrdí Sid Seixeiro ze zámořské televizní stanice Sportsnet.



Je to stigma? „Ani náhodou, Eichel chce být lídrem a zažívat velké triumfy. Pokud cítil, že kolem něj není něco v pořádku, měl právo se ozvat,“ dodává.

Proč? Eichel není jen tak obyčejný hráč, pro Buffalo představuje klíčového muže, kolem něhož může generální manažer Jason Botterill postavit celý tým. Bývalá hvězda univerzitní NCAA umí rozhodovat zápasy, dokáže na ledě dominovat. Téměř jako McDavid.

Takového hráče si nemohlo Buffalo dovolit ztratit, případně neposlechnout.

Vidí v něm nového kapitána, tvář zářné budoucnosti. Botterill to jedině podtrhl středeční dohodou s Eichelem, podepsal s ním rekordní smlouvu. V dějinách tohoto amerického klubu nikdo neměl takové podmínky.

Přitom mohly být ještě lepší. V zámoří Buffalo chválí za to, že se s Eichelem domluvilo tak brzy. Právě se mu totiž rozeběhl poslední rok nováčkovského kontraktu a pokud by zase exceloval, mohl by si říct ještě o vyšší plat než deset milionů dolarů.

Ostatně si klidně mohl říct už nyní. Takový má geniální útočník potenciál. Místo toho se ale rozhodl žádat méně peněz. „Nechtěli jsme nezbytně vyždímat Buffalo do posledního dolaru. Jack si přál, aby mělo dostatek peněz na to, aby mohlo přivést další hráče a získat Stanley Cup,“ tvrdí jeho agent Peter Fish.

„Jeho cílem je vítězit,“ dodal.

Ano, o Eichelovi se ví, že je až chorobně soutěživý a také ctižádostivý. Nesnáší porážky. Možná natolik, že se postaral o Bylsmův odchod. Nyní může ukázat, že se takový krok Buffalu vyplatil.

Sám chce odvádět maximum a stát se lídrem. „A také lepším spoluhráčem,“ plánuje.“Přijímám zodpovědnost, ostatní se na mě budou moci spolehnout. Budu se snažit posunout náš klub na další úroveň."

McDavidovi se to u Edmontonu nepochybně povedlo. Teď je řada na Eichelovi.