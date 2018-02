Jágr skončil po nárazu na mantinel otřesený a s krvavými zraněním

Co řekli po zápase

Pavel Patera, kouč Kladna: „Nedokážu říci, jestli to byl faul. Na to se musí podívat jiní lidé. My samozřejmě taky prozkoumáme video, ale to je tak všechno. Nemůžeme se vyjadřovat k rozhodčím, takže to nemá smysl. Byli jsme akorát naštvaní a to je celé.“

Jiří Režnar, kouč Havířova: „Kdo dnes přišel, musel být s hrou spokojený. Je tam kaňka s tím Jardou, ale já jsem moc neviděl, jestli to byl faul nebo ne. Je to i trochu smůla.“

Jakub Strnad, kapitán Kladna: „Fakt to bylo nepříjemné, vidět bezvládné tělo. Byli jsme z toho psychicky rozhození. Je to pro nás ztráta a věříme, že se dá co nejdříve do kupy a bude nám pomáhat dál. Nikdo nám ho nebude mlátit.“