Jágrův comeback: tři asistence a ovace publika. Zářil i Nedvěd

V Liberci to byl hokejový svátek, kolem stadionu bylo živo už více než hodinu před zápasem. A uvnitř fanoušci zaplnili tribuny do posledního místa. Plno bylo i ve všech skyboxech. Všichni byli zvědaví právě na dva hokejové starce, kteří obstarali úvodní buly. A nutno podotknout, že sehráli výraznou roli i při zápase.

Jágr se rozehrával pomalinku, ale po podařených akcích jeho výkon stoupal a postupem času se dostával do stále vyššího tempa. Bylo poznat, že si osahal limity svého zraněného kolena a zjišťoval, co si může dovolit. Brzy stál u důležitých momentů - dvou kladenských gólů v první třetině.

Poprvé mu sice uskočil puk z hokejky, ten se ale šťastně odrazil ke Kubíkovi, který si umně obhodil obránce, posunul kotouč vedle brankáře a pak ho zametl do odkryté klece. O dvě minuty později Jágr udržel kotouč ve spletité situaci za brankou a posunul ho na Kubíka. Po jeho přihrávce skončil puk po Štindlově nahození v síti podruhé.

Když zazněla první siréna, v liberecké hale se mezi fanoušky začaly ozývat hlasy: „Do druhé třetiny Jágr už nenastoupí, odejde na vrcholu.“

Ale nebyla to správná predikce, Jágr na led naskočil i po přestávce. I kvůli tomu, že nechtěl zklamat vyprodaný stadion. Ostatně diváci aplaudovali a tleskali, kdykoli na ledě předvedl nějakou akci, byť hrál za soupeřův tým. Ukazovalo se, že Jágr je národní poklad.

On sám utkání bral vážně. Na střídačce neváhal během zápasu vstát a přejít na její druhý konec, aby vyčinil obráncům. A před úvodním buly druhé části na ledě spoluhráčům z lajny vysvětloval, jak by měli hrát.

Že nešlo o nějakou exhibici, o tom přesvědčoval i Nedvěd. Na led chodil častěji než Jágr, téměř ob jedno střídání. A i on o sobě dal vědět. Sice o něco později, ale o to výrazněji: 46letý útočník vstřelil v čase 24:32 krásný gól, který bez nadsázky slavil, jako by rozhodl finále mistrovství světa.

Petr Nedvěd (vlevo) a Jaromír Jágr bavili diváky i sebe.

Prostě starý dobrý Nedvěd, jenž si umí užívat každou chvíli života. Od toho momentu na něm nebylo vůbec poznat, že téměř čtyři roky nehrál hokej na profesionální úrovni.

Od gólu mu výrazně stouplo sebevědomí a upozorňoval na sebe nejenom výrazným opálením z Floridy, které ho odlišovalo od ostatních hráčů. Neustále se nabízel, bruslil, bojoval. Bylo poznat, že si chce své definitivně poslední utkání v kariéře vychutnat.

Aktivita se mu vyplatila, byl totiž u vyrovnávacího gólu, který padl v závěru druhé třetiny. A to dokonce v době, kdy byl na druhé straně na ledě Jágr: Benátky zatlačily soupeře v pásmu a akci zakončil po Nedvědově asistenci tvrdou střelou od modré obránce Husa.

Poslední slovo měl však nakonec Jágr, jehož na stadionu podporovala česká verze populárních Travelling Jagrs. Devět a půl minuty před koncem na sebe natáhl hned trojici protihráčů a bekhendem uvolnil Machače. Na konci akce byla krásná střela Kubíka do horního růžku.

Byl to zlomový moment, Kladno pak totiž vstřelilo během tří minut další čtyři góly.