Bude Jágr zase dominovat? Nemusí, tuší Jandač. Proti je dost faktorů

Kdykoli přijde řeč na návrat na led, tak se obrní opatrnými frázemi. Na Jágrovi je vidět, jak nechce nic zakřiknout. Takže když se ho člověk napřímo zeptá, dostane odpověď: „Nechci nic slibovat. Návrat jsem plánoval už několikrát, a ani jednou to nevyšlo.“

Zároveň je patrné, jak příchodem Tomáše Plekance do Kladna pookřál. Jak dostal novou motivaci.

Jenže Jágr to nemá lehké. Moc dobře ví, že se od něj budou okamžitě čekat fantastické výkony. Že lidi nebude zajímat, jak dlouho je mimo hru nebo kolik je mu let. A že může být velice snadno odsouzen, protože fanoušek ho bude posuzovat podle starého vzoru: že Jágr je minimálně o level výš než ostatní...

„Jarda ani s Tomášem Plekancem v jedné lajně už nemusí dominovat. Nemá to jednoduché, navíc ani Tomáš není hráč, který extrémně bodoval - poslední roky plnil spíš defenzivní role,“ souhlasí bývalý reprezentační kouč Josef Jandač.

Jágr odehrál poslední soutěžní zápas 17. února, kdy ho sroloval u mantinelu havířovský Sikora. Od té doby léčí jeden zdravotní neduh za druhým. Koleno, záda, natažený sval tu, natažený sval tam.

Jágrova čísla Jaromír Jágr po návratu z NHL hrál v únoru jen čtrnáct dní, během nichž stačil naskočit do čtyř utkání, v nichž si připsal čtyři asistence. V tom pátém stačil odehrát minutu a půl, než odstoupil po nárazu na mantinel. Předtím v Calgary odehrál 22 duelů s bilancí 1+6. V srpnu stačil nastoupit ke třem přípravným zápasům, v tom čtvrtém - 23. srpna proti Litoměřicím - si natáhl zadní stehenní sval. Od té doby pauzíruje.

Sotva se vylíže z jedné kalamity, ozve se jiná. V jeho věku navíc každá rekonvalescence zabere víc času. K tomu si při omezeném pohybu připočtěte kila navíc... Aktuálně váží 112, což je o tři kila méně než na začátku sezony, přesto pořád hodně daleko od někdejšího ideálu, jímž je číslice 105.

Neohrabanost na ledě, pomalejší pohyby a starty, to všechno legendu brzdí. „Ale vzdávat se nebudu, jsem bojovník. Pár neúspěchů mě nemůže zastavit,“ říká odhodlaně.

Čas však utíká. Plekanec sice v žertu říká, že Jágr bude hrát ještě pět let, ale dobře ví, že konec může přijít brzy. „Stačí jeden rychlejší pohyb a hrozí, že si něco natáhnu,“ nezastírá veterán.

Je zřejmé, že stále není úplně v pořádku. Svaly už nejsou tak elastické jako dřív. Jakákoli další pauza, která by opět trvala několik měsíců, jen zvyšuje pravděpodobnost Jágrova definitivního konce.

Ten už v září naznačoval, že je to letos jeho poslední sezona. V tomto případě to není jako s jeho konci v reprezentaci.

„Je těžké odhadovat, jestli se Jarda dokáže dostat do formy. Možná pomůže v klíčových zápasech, na které se připraví. Možná dostane chuť s Plekym, protože ví, že to za něj odbrání. A že tlak nebude jenom na něm, to by mu mohlo přidat,“ přemítá Jandač.

Zároveň však dodává: „Dneska je hokej o rychlosti a bruslení. Samotná dovednost už sama o sobě nestačí. Jarda se hokej učit nemusí, takže fakt, že za poslední rok odehrál jen dvanáct soutěžních zápasů, nehraje roli. V celém životě jich má za sebou tisíce, hokej umí. Jenom potřebuje být ve stavu, aby dokázal zápasy odehrát plnohodnotně.“



K tomu je potřeba si připočíst motivaci soupeřů, kteří proti Jágrovi s Plekancem nastoupí. První liga navíc není zase o tolik horší než extraliga, hlavně v rychlosti, na tom se shodují samotní hokejisté. Dokazovat zápas co zápas, že zvládnu přehrát nejlepší lajny soupeře, nebude snadné.

Jasnou motivací je dotáhnout Kladno do extraligy a Jágr (s Plekancem) mohou přiblížit tento cíl především svou přítomností v týmu. Tím, že strhnou spoluhráče.

Když se to nepovede, přijde definitivní sbohem, jemuž se tak sveřepě vyhýbá. Do té doby si lze jen užít každý zápas, ve kterém Jágr ještě nastoupí.