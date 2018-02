Mozek už mám rychlejší než ruce, smál se Jágr po výhře na Slavii

„Celkem dobrý, ale na góly se strašně nadřeme,“ oddechla si hokejová ikona. Byť ve druhém prvoligovém utkání po sobě si Jágr nepřipsal bod, v krátké rozpravě s novináři se druhý nejproduktivnější hráč historie NHL několikrát usmál. Občas prohodil svůj typický vtípek.

Proč gólově nedopadlo jeho vyvedené sólo z poloviny duelu? „To se stává, mozek už mám rychlejší než ruce,“ špásoval Jágr, který se v Praze představil v soutěžním utkání po necelých třech letech.

46 roků je právě dnes Jaromíru Jágrovi. „Nějaké oslavy moc rád nemám,“ řekl hokejista.

A jeho rozpoložení nemohlo být odlišnější. V závěru světového šampionátu 2015 Čechům před domácím publikem těsně unikla medaile a on se zkroušeně (jako už poněkolikáté) loučil s reprezentační kariérou. „Prosím vás, neblbněte. Už na to nemám,“ vyprávěl tehdy veterán podlomeným hlasem.

Kontrastovaly i hokejové kulisy. Majestátnou O2 arenu vyměnil za skromný zimák ve Vršovicích. Žurnalisté, kteří chtěli na kameru nebo diktafon zaznamenat Jágrovy věty, se ve stísněném prostoru před hostující kabinou málem umačkali.

A napěchované byly i tribuny. Diváci se štosovali na tribunách, obsypali ochozy, postávali na schodech, u stánků s občerstvením se tvořily špalíry čekatelů na pivo.

Zatímco šedivou Prahu včera po několika dnech prozářilo slunce, on jako hokejová hvězda zase rozproudil stařičký stadion. Čtyři tisíce diváků, což je čtyřnásobek průměrné slávistické návštěvy, hltaly každé Jágrovo střídání, každý jeho kontakt s pukem. Po téměř třech letech znělo hokejovým Edenem: „Vyprodáno. Díky moc!“

Jaromír Jágr v utkání s Litoměřicemi

Děkovat by Slavia i další prvoligové kluby měly spíš kladenskému rodákovi, který dnes slaví 46. narozeniny. Efekt Jágr zafungoval v první lize i počtvrté, tentokrát v Praze. „Byl to vyrovnaný zápas s úžasnou kulisou,“ pochvaloval si domácí trenér Jan Srdínko. „Možná by se dalo říct, že vyhrál šťastnější tým. Nás opět v důležitých momentech podržel Frodo,“ dodal. Slavistický kouč nemluvil o Tolkienově postavě z Pána prstenů, i když i tenhle Frodo dlouho plnil ústřední roli večera...

Brankář Dominik Frodl byl bravurní. Mladík s filmovou přezdívkou narozený v roce 1996, což je mimochodem doba, v níž Jágr překonal poprvé v NHL magickou stobodovou hranici za sezonu, inkasoval až necelých pět minut před závěrečnou sirénou. Překonal ho kladenský bek Petr Hořava, který si druhou trefu schoval do následného prodloužení. I díky němu dál Kladnu ve druhé nejvyšší soutěži náleží třetí příčka. Slavia prohrála počtvrté v řadě a zůstává šestá, což znamená, že by na Rytíře mohla narazit i v blížícím se play-off. „Bude dobré, že si už teď na play-off zápasy zvykáme,“ podotkl Jágr.

Právě vidina vrátit Kladno zpět do extraligy ho po nedobrovolném konci v NHL přivedla zpět do Česka. I proto v 46 letech navleče hokejovou výstroj. Bolavé koleno, které ho v závěru zámořské kariéry limitovalo, vyztuží ortézou a vjede na vyprodaný zimák. Jágrmanie trvá dál...