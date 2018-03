Jágr: Koleno se nelepší, ale člověk nikdy neví. Proto sbírám starty

Tak to zkuste vážně.

Jestli si všichni mysleli, že jsem toužil, aby Kladno prohrálo, tak to vůbec ne. Mně tahle pozice vyhovovala. Člověk se nenadře, sedí na dobrém místě a užívá si. Teď jsem spíš naštvaný, že budu muset zase začít trénovat.

Jak to vypadá se zraněným kolenem?

Pořád stejně, nejsem schopný trénovat, nejsem schopný hrát. Všichni ví, že ta šance, že budu moct nastoupit v baráži, je minimální.

Není frustrující, že se koleno nelepší?

To je osud, který se stal. Jsou věci, které nemůžu momentálně ovládat. Snažím se dělat maximum, proto nastupuju do zápasů kvůli startům - kdyby se můj stav náhodou zlepšil a já bych schopný hrát. Člověk nikdy neví. Poslední zápasy baráže se hrajou až za měsíc.

Chodíte pořád za fyzioterapetem Kolářem?

Ano, chodím.

Je optimista, že by se koleno mohlo zlepšit?

Každý doktor je optimista, i kdyby to tak nebylo, a snaží se říct pacientovi, že je to skvělý kvůli psychické stránce. Aby to nevzdal.

Jak je těžké psychicky, že se musíte udržovat a nevíte, jestli to bude k něčemu?

Já bych se stejně udržoval. Neexistuje, že bych jednou přestal hrát hokej a zároveň se přestal udržovat a jenom jedl. To by bylo špatný. Vždycky se budu udržovat. Jestli má člověk motivaci hrát, to už je na mně.

Kladno se v sérii s Českými Budějovicemi dostalo do vedení 3:0. Byl jste z toho překvapený?

Jasně, co si budeme namlouvat - oni mají skvělý tým, před sérií byli velcí favoriti a nikdo nám nedával šance, že bychom jim mohli konkurovat nebo dokonce postoupit. Právě proto jsem pyšný na hráče, jakým způsobem odehráli ty čtyři zápasy, byť teď prohráli. Kdyby nám před sérií někdo řekl, že budeme vést 3:1, tak budeme všichni skákat do stropu. Co se stalo dneska, to se prostě stává. V play off jsou všechny zápasy vyrovnané. Musíme se sebrat a do příštího zápasu jít s čistou hlavou.

Znovu jste zůstal po celý zápas na střídačce a rozdával hodně pokynů.

To není o pokynech. Je to spíš o tom, že můžu ze střídačky hokej sledovat. Nejsem unavený, takže vidím některé věcí víc než hráči. Ti se musí soustředit na sebe, trenéři se musí soustředit na to, aby dobře střídali. Takže mám šanci některé věci daleko líp vidět.

Máte to s trenéry nějak rozdělené, o čem budete mluvit s hráči?

Ne, já se pořád chovám jako hráč. Snažím se s klukama komunikovat. Tady jde spíš o to, že mám daleko víc síly, nejsem unavený a můžu se soustředit na styl hokeje, jakým hrajeme my a soupeř. Pokud bych byl v zápřahu, tak bych neměl čas - to bych byl rád, že si oddechnu a můžu jít na další střídání.

Užíváte si, že můžete být aspoň u ledu a prožívat ty emoce?

Kdyby nebyla taková zima, tak by to bylo výborný.

Existuje varianta, že ještě nastoupíte za Třinec v extraligovém play off?

Momentálně vůbec. Hlavně nevím, jaká jsou pravidla. Aspoň si myslím, že za Třinec bych mohl nastoupit jedině v případě, že by Kladno vypadlo. Kdybychom postoupili, tak baráž končí 25. dubna, podle mě zhruba ve stejný čas končí finále extraligy. Takže tohle vůbec neřeším. Hlavně od začátku říkám, že pro mě je samozřejmě prioritou Kladno.