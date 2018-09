Jágr lákal děti k hokeji: Potřebujeme konkurenci, aby byla zase zlata

Jaromír Jágr jako zlatý hřeb večera přišel na kladenském zimáku podpořit popularizační a náborovou akci Týden hokeje, jejímž cílem je přilákat k hokeji co nejvíce dětí. Její první díl proběhl v pondělí podvečer, další je na programu ve středu.

„A zatím to vypadá výborně. Jsem hrozně rád, že přišlo tolik dětí - bylo jich tu tak padesát,“ vykládal Jágr s vážnou tváří. „Chceme dostat co nejvíc dětí k hokeji a na stadiony a udělat co největší konkurenci, abychom mohli zase vozit zlaté medaile.“

Akce v Kladně byla součástí projektu hokejového svazu Pojď hrát hokej, který každým rokem nebývale roste: prvního dílu se v září 2016 zúčastnilo 25 klubů a 791 děti, zatím posledního v lednu 2018 už 141 klubů a 4 893 dětí. Za celé období pak téměř 16 tisíc.

Jágr byl v Kladně hlavním lákadlem, byť se na stadionu objevily i další místní ikony: Pavel Patera, Petr Ton, Jiří Tlustý nebo Radek Smoleňák. Jakmile vyjel na led, děti se kolem srotily, chtěly podpisy, jedno z nich v kladenském dresu s jmenovkou Kristián přijelo dokonce s autobiografickou knížkou.

„Na co se mě ptaly? Ptal jsem se spíš já, jestli je to bavilo a jestli přijdou znova. Dostal jsem samé kladné odpovědi, takže jsme spokojení,“ culila se 46letá legenda, která přiznala, že měla také vzory. Ty se střídaly podle podle toho, komu se dařilo v národním týmu.

„Nejdřív to byl Ivan Hlinka, pak Vláďa Růžička, protože byl na mistrovství 1985 v Praze naším nejlepším hráčem, tak jsem si na něj hrál. A pak Rosťa Vlach. Miloval ho táta, tak jsem musel taky.“

Podle Jágra je nejdůležitější, aby si děti hokej zamilovali a aby dostali prostor se vyhrát, aby je hra jako taková bavila. „To je základ úspěchu. Ale vím, že je to v dnešní době těžší. Sám nevím, jak bych to řešil, kdybych byl rodič. Asi je potřeba přijít s jiným tréninkem a systémem. Musí být ale náš - nejsem zastáncem toho, abychom něco kopírovali.“

Padesát dětí na náboru, to je v dnešní době opravdu úspěch. Jágr takový počet považuje za dostatečný a srovnává ho s dobou, kdy s hokejem začínal on. Současné statistiky svazu hovoří o tom, že se v téhle oblasti podařilo zastavit vytrvalý pokles a naopak nastartovat růst.

Podle oficiálních údajů vzrostl počet hokejistů registrovaných v kategoriích 6–9 let od roku 2016 o 15 % stejně jako se od roku 2009 o bezmála polovinu zvýšil počet klubů obsazujících žákovské soutěže.

„Hrozně záleží i na rodičích. Já třeba vím z vyprávění, že mě na hokej přivedl táta, ale když mě viděl bruslit, tak řekl: Mámo, budeš s ním chodit ty. Od té doby se mnou fakt nechodil tři roky a musela ona, protože se na to nemohl dívat. Začátky jsou těžké,“ popisuje Jágr.