Čas na ledě je za odměnu, uvědomuje si budějovický Babka

Před reprezentační přestávkou jste si připsali dvě porážky, nejprve v Benátkách a poté v Prostějově. Co se přihodilo, že jste domů ze dvou utkání nepřivezli ani bod?

V Benátkách jsme byli lepší, přehrávali jsme je, hrálo se často u nich v pásmu. Největší chyba byla, že jsme vedli pouze o gól. Do třetí třetiny jsme šli lehkovážně a padly nám tam dvě branky. V Prostějově jsme si to prohráli tím, že jsme třikrát inkasovali v oslabení. To se nám nemůže stávat.

Bylo dobré pro průběh další sezony vrátit se proti Kadani na vlnu výher?

Bylo to důležité. Potřebovali jsme vyhrát, sice jsme dvakrát venku prohráli, ale už je to zase pryč. Měli jsme ideální příležitost znovu se nastartovat doma proti Kadani, což se nám povedlo. Sbírat body musíme začít i venku.

Neměli jste proti Kadani strach z toho, že by se duel mohl vyvíjet jako v Benátkách?

Trochu to připomínalo průběh utkání v Benátkách, taky jsme je tlačili, ale s Kadaní to tam naštěstí začalo padat. Po druhé třetině to bylo pouze o dvě branky, což je často ošemetné. Rozdíl oproti zápasu v Benátkách byl v tom, že jsme v aktivitě nepolevili a šli si za tím po celé utkání.

Je v těchto zápasech třeba dbát na brejky soupeře? Kadaň měla ve druhé třetině tři gólové šance, přičemž hned dvakrát trefila tyčku.

Je to nepříjemné, může se to najednou zlomit. Hubené vedení mnohdy nestačí, soupeř může jít do vedení. Musíme dávat více branek. Ale zvládli jsme to, čehož si ceníme.

Hned ve středu vás čeká těžké utkání v Kladně.

Bylo lepší, že jsme po pauze hráli nejdříve doma. A je jenom dobře, že jsme před zápasem v Kladně vyhráli a snad se na duel dobře připravili. Předpokládám, že nás čeká o level těžší utkání. Bude to zápas s nábojem a věřím, že ho zvládneme.

Poslední dobou pravidelně bodujete, dostáváte od trenérů více prostoru. Cítíte na sobě, že se vám daří?

Když budu plnit to, co po mně trenéři chtějí, tak za odměnu budu dostávat čas na ledě. Je jenom na mně, jak s ním naložím. Budu se snažit to plnit i nadále a doufám, že budu takhle hrát i dál. Vyhovuje mi aktivní pojetí hry, na nic nečekáme, to mám rád.

Jakub Babka, útočník Českých Budějovic

Souvisí s dobrými výkony i to, že dostáváte prostor i při přesilových hrách?

Ano, dá se říct, že přesilovka je i tak trochu za odměnu. Jestliže budeme dávat branky za plného počtu hráčů na obou stranách, tak nebrání nic tomu, abychom je dávali i při přesilovce.

Jak v průběhu sezony zvládáte studium na stavební fakultě ČVUT v Praze?

Pravidelně do Prahy dojíždím. Nyní je výuka, takže se tam snažím alespoň odpoledne být. Máme náročné tréninky, někdy prostě musím zatnout zuby a udělat to, co je třeba.