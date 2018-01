Tříštivá zlomenina palce ho nezastavila, Ferenc si vysloužil smlouvu

„Potěší, když jsem první, ale moc to neprožívám. Do hry je lepší, když jste v plusu a jenom nebouráte, nebo blokujete,“ pronesl Ferenc po své premiérové brance v extralize, kterou v neděli Zlínu pomohl k obrátce v domácím duelu s druhými Vítkovicemi (2:1).

Trefil jste se ve 30. utkání v nejvyšší soutěži. Velká radost?

Čekal jsem hodně zápasů. Proti Vítkovicím jsem měl pět nebo šest střel, nakonec jsem dopravil puk tečí do brány. Na modré jsem se vyměnil s Bukym (Bukarts). Dostal to na jedničku a já mám za úkol clonit před brankářem a tečovat, když to půjde. Vyšlo nám to perfektně. Byl z toho vyrovnávací gól, který nás zvedl.

Černá práce před brankovištěm je vaše úloha v přesilovkách?

Většinou to vyplyne ze situace. Ale prvotní úkol je být před bránou, bojovat s obránci, dorážet puky a rozdávat je zpátky nahoru.

Ze dvou domácích utkání proti vedoucí dvojici jste získali plný počet bodů. Překvapili jste sami sebe?

V téhle lize může porazit každý každého. Že jsou první nebo druzí, nic neznamená. Jsou to kluci jako my. Nastavili jsme si dobře hlavy, šli jsme si za tím a nepolevili jsme do konce zápasu.

Nakoplo vás vítězství nad první Plzní?

Každé vítězství vás nakopne. Pak se lépe trénuje na druhý den, nejste tak unavený. Ani po Vítkovicích nebudeme tak unavení a nachystáme se na Kometu. Ostatní týmy ztratily, můžeme jim v dohrávce zase odskočit.

Sledujete s blížícím se koncem základní části tabulku častěji?

Dívám se hlavně, kdo je přede mnou na ledě. Jsem tady čtyři měsíce i s cestou. Užívám si extraligový hokej. Samozřejmě je to tam nabité. Potřebujeme dělat body. Hlavně v domácích zápasech, pak se udržíme tam, kde jsme.

Brno má před úterním duelem osm výher po sobě.

To měla, myslím, i Plzeň, když jsme k ní naposledy jeli. Doufám, že si sem Brno přijede pro stopku. Zase chceme vyhrát.

Zmínil jste listopadové střetnutí v Plzni. Na to máte nepříjemné vzpomínky, že?

Je to tak. Blokoval jsem střelu a dostal pukem na otevřený palec. Měl jsem tříštivou zlomeninu. Návrat trval o něco déle, než jsem čekal. Ale měl jsem výborného operatéra. Můžu mu jenom poděkovat. Hraji hokej a ani v normálním životě nebudu mít žádné omezení.

Jakub Ferenc (vpravo) při bitce v dresu Přerova

V době rekonvalescence jste podepsal ve Zlíně kontrakt do konce sezony 2018/19. Čekal jste to?

Měl jsem smlouvu v Přerově a na začátku sezony tomu nic nenapovídalo. Měl jsem tady střídavé starty, které se odvinuly z letní přípravy, která se mi asi povedla. A budu se opakovat. V prvním kole se zranil Keson (Nosek) a dostal jsem hodně moc prostoru. Jsem za to vděčný trenérům. Asi jsem je přesvědčil, abych tady zůstal.

Prý vás chtěly i jiné týmy?

Které? (smích) Bavili jsme se hlavně o Zlínu. Mám to sem z Přerova kousek, můžu u toho pořád učit. Po pátém kole bych to neřekl, ale jak přibývaly zápasy, tak jsem si myslel, že si mě bude chtít Zlín pojistit.