Talent, co se zlepší i bez trenéra. Bude Galvas na šampionátu?

V premiéře za národní tým dal ve středu gól, ale když ho soupeř udeřil do hlavy, skončil po pěti střídáních ve špitále. Zranění však sen o mistrovství světa v Dánsku nezhatí.

Vyšetření v Motole neprokázalo otřes mozku, podrobil se drobnému stomatochirurgickému zákroku. Pro nadějného ofenzivního obránce, kterých český hokej nemá nazbyt, to byl bláznivý debut v bílém národním trikotu s číslem osm.

V utkání Euro Hockey Challenge v Příbrami proti Švýcarsku se vydal na výlet před branku, jak je zvyklý, tečoval Tomáškovu střelu a otevřel skóre. Překonal tak svého devětatřicetiletého otce, jenž za reprezentaci ve třech zápasech v ročníku 2012–13 branku nevstřelil.

Vítězství 5:2 však neslavil, právě podstupoval řadu vyšetření. Čtvrteční odvetu se Švýcarskem vynechal.

„Galvas je jedním z mála mladých beků, kteří nastupovali pravidelně. Má kariéru před sebou, ale proč mu teď nedat šanci? Ať si vyzkouší, jaký je velký hokej na mezinárodní scéně,“ vysvětlil jeho nominaci reprezentační trenér Josef Jandač.

Olomoucký obránce Jakub Galvas.

V Olomouci jsou z Galuse (stejnou přezdívku má i táta) nadšeni, ač potřebuje zesílit. Skromný tichý mladík na sobě pracuje v posilovně i po tréninku, kdy zůstává na ledě a pálí na branku hromadu puků. Trenéři mu dopřáli vydatný prostor, v play off v devíti zápasech zaznamenal gól a čtyři asistence.

Klub s ním podepsal kontrakt na další sezonu, ve hře je však i odchod do zámoří. „Má svoji hlavu, ale kdyby bylo na mně, radil bych mu, aby tady ještě zůstal, trošku se obalil svaly, než do Ameriky půjde. Ale kluci si to rozhodují sami. Je to jejich život, kariéra,“ vykládá trenér Zdeněk Venera, který jej vedl v Olomouci a také ve Zlíně cepoval i Galvase staršího. „Kuba to dotáhne dál.“

Generální manažer Erik Fürst marně vzpomíná, zda Olomouc vychovala šikovnějšího zadáka. „Na to vám neodpovím, protože jsem mladý a tolik si nepamatuji,“ mrkne. „Ale progres je u něj veliký.“

Šéf a trenér Olomouce Jan Tomajko brousil Galvasův talent od patnácti let, a tak fundovaně přidává: „Progres má každý rok. Také v dorostu a juniorech to tak bylo. Hraje dobře. Uvidíme, kam až se dokáže zlepšit. Je to hlavně pracovitý hráč, který o hokeji hodně přemýšlí. Dokáže se zlepšit i sám bez trenéra, což je obrovská výhoda.“

Galvas sní o NHL, za příklad si dává cestu Jana Rutty, zadáka Chicaga. Budoucího spoluhráče?

„Nic lepšího než NHL není a nebude,“ říká česká naděje.