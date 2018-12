Bek, který se vymyká. Devatenáctiletý Galvas vedl Olomouc jako kapitán

Po neděli bude téma nejbližšího rodinného setkání zřejmé. Jakub se poprvé v dospělé kategorii stal kapitánem. Když vedl olomoucké hokejisty na led v Chomutově (3:4 po nájezdech), bylo mu 19 let a 174 dní.

Trumfl třeba hvězdného Connora McDavida (Edmonton, 19 let, 266 dní) či Gabriela Landeskoga (Colorado, 19 let, 286 dní), kteří se stali nejmladšími kapitány v historii NHL, kde čím dál častěji zastávají mladíci role lídrů na ledě i v kabině.

Extraliga podobnou statistiku oficiálně neeviduje. Platí, že kapitánské céčko nosí v drtivé většině obouchaní pardálové. Takhle brzy však extraligovému souboru nešéfovali - byť Galvas povýšil především kvůli absenci tradičního olomouckého kapitána Skladaného - ani slavní reprezentační vůdci Reichel nebo Růžička.

Hledět do minulosti a statistik může být zajímavé, podstatnější je současnost a blízká budoucnost.

„S výkonností, jakou Kuba má, dlouho v extralize nevydrží,“ tuší trenér reprezentační dvacítky Václav Varaďa. Galvase zařadil do výběru, který ve středu odlétá do zámoří na přípravný kemp před světovým šampionátem. „Za poslední rok udělal obrovský progres. Na Jakuba hodně spoléhám,“ poznamenal Varaďa. Není divu.

Galvas je ve „stárnoucí“ extralize jediný teenager, který od startu ročníku dostává výrazný prostor na ledě, průměrně odehraje přes dvacet minut.

„Kuba patří k našim nejlepším obráncům a vůbec v Česku ve své kategorii,“ chválí ho olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Bezmála měsíc nám bude citelně chybět.“

Na juniorském šampionátu může ukázat herní progres. Galvase si loni v pátém kole draftu NHL vyhlédlo Chicago, ale olomoucký odchovanec na rozdíl od řady vrstevníků volí „evropskou cestu“ do vysněné ligy. „Měl by se trošku obalit svaly, než půjde do Ameriky,“ říkal na jaře předchozí šéf olomoucké střídačky Zbyněk Venera, jenž Galvase etabloval mezi extraligové beky.

„A taky by měl zapracovat na střelbě,“ všímá si Varaďa.

Zdvořilý a vstřícný klučina s dobrou rozehrávkou o nedostatcích ví. Led v olomoucké plechárně pravidelně opouští po trénincích jako jeden z posledních.

„Každý si chce zlepšit některé dovednosti, na které není při cvičeních moc času,“ vykládá Galvas. „Rezervy mám všude, postupně to piluju,“ dodává autor dvou letošních extraligových tref, ke kterým přidal ještě osm asistencí.

Přidává si také v posilovně, což zajímá i jeho zámořského zaměstnavatele. Nedávno za Galvasem dorazil i Christian Burrus - kondiční specialista, jenž dozoruje vyhlédnuté naděje Blackhawks. „Člověka potěší, když mu do Olomouce přiletí poradit někdo z Chicaga,“ libuje si Galvas. „Ale hlavně se zajímal, jak se cítím a jestli jsem tady spokojený.“

Podceňovaná Olomouc i letos překvapuje. Trenéři poslední kola do sestavy zařazují další náctileté talenty a zároveň dumají, jak během juniorského šampionátu nahradit nejdůležitějšího mladíka.

Jakub Galvas a jeho otec Lukáš Galvas

„Jsem vděčný, že jsem dostal šanci už před dvěma lety,“ říká Galvas, nejvytíženější junior v extralize. „Nevím, proč ostatní mladí kluci tolik nehrají. Záleží na různých věcech. Třeba jestli se daří. A když ne, sází se na starší. Nebo nemají trenéři mladého kluka ke komu dát.“

To v Olomouci ho v lajně hokejově „vychovával“ vlastní otec. A zatímco harcovník Lukáš v extralize skončil, jeho syn roste dál.