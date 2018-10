Gól Hermana potěšil. Že hraju proti Olomouci, jsem občas vnímal

„Moje úloha ve Zlíně je jiná než v Olomouci. S tím jsem sem šel. Hraju více, přesilovky. Snažím se důvěru vracet góly a nahrávkami,“ řekl Herman po výhře 4:0.

Jak chutná vítězství proti bývalému týmu?

Hlavně jsem rád, že jsme navázali na páteční výhru a získali ze dvou domácích utkání všech šest bodů. Bude končit první čtvrtina. Z dvanácti utkání máme půlku vítězství a půlku proher. Je to zlatý střed. Myslím, že jsme na dobré cestě. Mohlo to být lepší i horší, ale s osmnácti body můžeme být spokojení.

Gól do olomoucké sítě potěšil, že?

Snažil jsem se to nevnímat, že proti mě stojí bývalí spoluhráči. I když člověka to někdy podvědomě napadne. Přece jen jsem hrál v Olomouci sedm let. Před gólem jsem měl šanci do prázdné, tu jsem nedal. Pak se přede mě odrazil puk, plácl jsem do něho a spadlo to tam.

Gól jste moc neslavil. Záměrně?

Byl jsem vůbec překvapený, že jsem Braňa propálil. Nějakou oslavu si třeba nechám na příště.

Na konci vás vyvolávali hostující fanoušci. Čekal jste to?

V Olomouci jsem strávil hodně dlouhou dobu a s pár fanoušky se i znám. Tyhle chvíle jsou příjemné a děkuji jim za to.

Pokud nezvolníte, máte našlápnuto na padesát bodů.

Bylo by to pěkné, ale zatím je to jenom první čtvrtina. Vůbec se na to nedívám. Hlavně chci, aby se dařilo týmu. Když to půjde mužstvu, tak to může jít i mně.

V lajně s Honejskem a Šlahařem vám to sedí, že?

Vyhovíme si. Mám skvělé spoluhráče. Hráli jsme ve Zlíně v jednom týdnu v dorostu i v juniorce. Pořád se bavíme, co bychom mohli vylepšit, o přesilovkách. Snažíme se přihrávat, dávat si puk, kombinovat. Hokejem se bavíme.

Kvůli bolavému kolenu jste vynechal dva zápasy. Neměl jste obavy, jestli nebude pauza delší?

Věděl jsem, že to nebude na delší dobu. Návrat po zranění z přípravy jsem uspěchal. Nebyl jsem úplně stoprocentní, tak jsem si dal po začátku oraz. Potřeboval jsem se doléčit.

Loni jste nakoukl do reprezentace. Myslíte na to, že byste mohl dostat znovu pozvánku?

Loni jsem jel na první turnaj. Uvidíme. Soustředím se na Zlín, jsem rád, že dostávám prostor, a užívám si to.